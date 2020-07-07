大埔九巴19死案｜意外後斷肢散地　司機認誤殺囚14年　終身停牌

大埔公路兩年前發生奪命車禍，一輛九巴因超速翻側，造成19 人死亡，67人受傷。肇事九巴車長今（7日）在高等法院承認19項誤殺罪，和19項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，合共38罪。庭上透露，被告當天曾被乘客責罵遲到，有乘客覺路途上曾發生3次亂踩剎車掣情況，巴士當時亦以時速75.4公里的速度行駛，下斜時失控翻車。意外發生時多人尖叫，事後現場可怖，多名死者屍叠屍，亦有死者幾乎身首分離，死傷者的肢體更散落一地。法官李素蘭判刑時形容本案是本港其中一宗最嚴重的巴士車禍，結果屬災難性。法官又指，被告當時的行為，似乎是因遭乘客指罵而報復，直斥被告不應受此影響其駕駛態度，判他入獄14年，並要被告終身停牌。

本案是香港歷年來第二多人死亡的車禍

被告陳浩明，32 歲。控方透露被告沒有刑事定罪紀錄，但有1項交通定罪紀錄，於2014年因不小心駕駛，被罰款900元。

意外發生於2018年2月10日，當日被告駕駛九巴872號，巴士由沙田馬場開出，當時車上載滿離開馬場的乘客，86名乘客全部均有受傷或死亡。控方指出，本案是本港有史而來涉及死亡人數第二多的巴士車禍，涉及最多死者的巴士車禍為2003年的屯門公路墮橋意外，共有21人去世。

被告陳浩明(中)在高等法院承認19項誤殺及19項危駕罪。(資料圖片)

有乘客罵被告遲到

案情指，被告於2014年加入九巴，案發時為兼職車長。於2018年2月10日約下午6時，被告到沙田馬場的巴士站，準備駕駛872線，前往大埔。被告登上司機位時，部分乘客指罵被告遲到，但他未有理會。

乘客指覺3次胡亂踩剎車掣

根據車上乘客的說法，被告駕巴士時，曾在未有前車下，三次胡亂踩剎車掣。此外，被告亦曾在有前車下，亂踩剎車掣，巴士與前車車尾一度很接近。而被告當時駕駛如發脾氣，雖然有乘客指罵被告開車太快，但被告未有理會。

時速75.4公里 落斜失控

而巴士駛至大埔公路大埔段一個右轉彎位時，根據紀錄，車速更達每小時75.4公里。惟被告未有減速，而巴士之後落斜，並開始失控，左邊車身傾料並撞倒多個標誌牌。巴士翻側，繼續滑行撞倒燈柱和巴士站。

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有死者幾乎身首分離

當時巴士內的情況非常混亂，不少乘客尖叫，有死者的屍體叠著，其中一名死者的頭近乎和身體分開。車內血跡斑斑，當天的馬報亦染成血紅，腦組織、斷肢和一名乘客的拇指散落在地下。

有傷者眼球需摘除

車上86名乘客中，有18人當場去世，另一人送院後宣告不治。19名死者，共涉16男3女，年齡介乎37至78歲。而67名傷者中，其中19人屬嚴重受傷，其中一名傷者的左眼眼球需摘除。

而手部受輕傷的被告，被捕警誡下保持緘默。

求情願死者安息傷者康復

辯方求情時呈上多封求情信，包括一封由被告撰寫，他在信中向受影響人士致歉，祝願死者安息，傷者早日康復，死傷者的親戚朋友早日脫離傷痛

辯方指九巴未有提供足夠訓練，被告只曾坐在私家車去熟習該路線。被告案發前，已曾兩次駕駛該路線。被告在12歲時確診阿氏保加症，因此在案情中才有被告駕駛時，好像發脾氣的情況。辯方解釋，被告或因其病情才未有理會乘客。

案件編號：HCCC324/2019