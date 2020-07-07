逃犯條例｜大專生帶行山杖及鎚參與示烕　判更生中心加強守法意識

地盤工人及大專學生於去年11月在元朗的反修例示威行動中被警員追捕，被搜出天拿水、白電油、雷射筆等。兩人早前承認管有適合作非法用途的工具等罪，署理主任裁判官張潔宜今（7日）在屯門裁判法院指，地盤工帶備6樽高度易燃液體，雖它們未算是汽油彈，但也具備殺傷力，最終判囚10個月。她又指，大專生明知危險也攜帶行山杖及鎚往案發地點，需在羈押下受訓以加強守法意識，遂判入更生中心，並就無法出示身份證罰款500元。

兩名男被告為關毅良（25歲，地盤工）及林汶軒（20歲，大專生）。關承認於去年11月3日在元朗馬田路干犯管有適合作非法用途的工具，以及管有攻擊性武器兩項控罪。首項控罪指他攜有6樽天拿水、白電油、打火機、行山杖等，次項控罪則涉及雷射筆。林承認管有適合作非法用途的工具罪，及未能在規定下出示身分證明文件2罪，首罪指他攜有行山杖及鎚。

地盤工稱受網上煽惑行事

代表姓關地盤工的律師引述背景報告求情，指被告的生活一直和平檢點，但受網上煽惑行事，一失足成千古恨，承諾不會再犯。辯方稱其攜帶的物品未足以製成汽油彈，望法庭不要作出相關推論。

大專生超重不宜入勞教中心

代表姓林大專生的律師則求情道，勞教中心報告指被告超重，不宜入勞教中心，但可考慮更生中心。而社會服務令報告則指他行為良好，明白守法意識薄弱，重犯機會低，辯方冀法庭採納建議判社會服務令。被告在求情信表示，還柙期間家人堅持探訪，他有感自己令家人受苦，為此慚愧內疚。

6樽高易燃液體具殺傷力

張官判刑時提及關獲上司讚賞，又稱若判處監禁會令其病母大受打擊，但強調不能忽視他攜帶6樽高度易燃的液體。雖然控方同意該些不是汽油彈，但它們也具備殺傷力，法庭拒絕信納關攜帶涉案物品是用以自衛。張官認為判囚是唯一的合適刑罰，就兩罪分別以監禁15個月及6個月作量刑起點。被告認罪獲減三分一刑期，因兩罪源於同一事件，刑罰同期執行，關須入獄10個月。

張官指林曾稱涉721元朗站事件而帶備涉案物品用傍身，指他明知有危險仍選擇前往案發地點，而行山杖及鎚也有一定殺傷力。她認為社會服務令不足以反映案件嚴重性，最終判入更生中心，並就另一罪罰款500元。

案件編號：TMCC552/2020