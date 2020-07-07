李柱銘等求禁查手機案　指警檢機兩月未取手令　質疑根本無意申請

李柱銘、何俊仁、區諾軒、單仲偕及楊森等5名民主派人士，被指參與去年一些未經批准集會被控，各人今年4月被捕並遭警方檢走電話，惟警方上月才單方面向法庭申請手令。5人上周六向高等法院申請緊急臨時禁制令，禁止警方查閱各人的電話，並即提出覆核。根據5人呈交法庭的文件指出，他們指警檢取各人的電話後，可持續監察各人的短訊、電郵等通訊，又指警取手機後兩個月才提出申請，質疑他們根本無意申請手令。

周五將作禁制令續期聆訊

5名申請人：李柱銘、何俊仁、單仲偕、區諾軒及楊森，答辯人為東區裁判法院裁判官及警務處處長。5人被指涉參與去年8月18日、10月1日及10月20日未經批准的集會，今年4月被捕及遭檢取手機。警方至今年6月26日透過律師向被告人發出搜查電話的手令，指7日後將會解封手機，該搜查令有效期由7月3日開始，故5人於上周六(4日)向高院緊急申請禁制令，並就搜查令提司法覆核，法庭即批出禁令及覆核許可，並將會於本周五(10日)進行禁制令續期聆訊。

曾要求裁判官撤回手令

入稟文件顯示，各申請人得悉有關手令後，曾去信裁判官要求撤回手令，並曾進行聆訊，惟裁判官稱沒權力處理有關申請，警方亦表示不會暫緩執行，5人才向高院提覆核及申請緊急禁令。

手機被扣押或遭持續監察

5人所列的理據指出，手令容許搜查的範圍過闊，完全沒有限制搜查範圍，又指警方一直扣押著電話，申請人的短訊、電郵來往或會被持續地監察，申請人認為相關的資料被存取後，電話應要歸還物主。

警方檢電話卻無意取手令

文件又指，警方檢取電話後，需要盡快並合理可行的情況下申請手令，質疑檢取電話後兩個月也沒申請手令是否恰當，若警方檢取電話後無意作出申請，行為涉強佔財產。

再者，本案即將轉介至區域法院審理，警方此時才申請手令，實屬不恰當，他們亦認為申請手令的聆訊不應單方面進行，申請人應有機會作出反對。

案件編號：HCAL1396/2020