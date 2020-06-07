國安法｜忽然擁抱23條？李柱銘：如人權自由無損　信民主黨會支持

全國人大會議上月底通過訂立「港區國安法」，引起社會爭議，有聲音指這繞過《基本法》第23條「應自行立法」規定。 民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘今日（7日）出席無綫電視節目《講清講楚》時提到，一向反對侵害港人人權自由的法例，如果能完全確保23條立法後不傷害人權自由，相信連民主黨亦會支持立法，但現時北京的做法，恕難支持。

李柱銘提到，會奉勸青年人不要做激烈行為，但現實上青年人不會聽他們「和理非」的說話。（資料圖片）

稱「革命搞港獨」不可能實現

李柱銘指，回歸廿多年一直沒有就《基本法》第23條立法，責任在建制派及政府身上，責怪一個在野的陣營是不合邏輯。至於民主派被指「妖魔化」23條，李柱銘認為如果屬實，也是建制派和政府的責任，因為政府一定夠票通過，民主派要阻止也不能，但社會就是不相信建制一方。

人大決定訂立國安法後，有民主派人士批評這與23條「自行立法」的說法不符，被質疑是「忽然擁抱23條」。李柱銘回應指，立場相當明確，2003年反對立法，是因為草案損害香港人的結社、言論、新聞自由，從原則而言，在不得削弱人權下會接受立法，如能保證立法後不傷害人權自由，相信民主黨亦會支持。不過以現時人大的做法，恕難支持。

李柱銘較早前受訪時，提及港獨主張「羅曼蒂克、很危險」。李柱銘指，以自己的年紀，並不可能支持獨立，也不會參與暴力，不過現時的年輕人眼見民主普選等承諾落空，社會結構下亦無上流機會，一定會做出一些激烈的行動。他勸喻年輕人不要做激烈行為，因他認為「革命搞港獨」不可能實現，而且會付出生命為代價、失去外國輿論支持，但同時間會同情青年的處境。

李柱銘認為，真正需要思考的問題是「點解社會搞到年青人要咁做」，反問如香港有民主政制、年青人從政參選不會受到政治審查，為何會有那麼多人冒生命危險去抗爭。他稱對青年人「內心有愧」，自己的一代留下惡劣的環境，要現時青年人冒上巨大風險去填補。

李柱銘指，真正需要思考的問題是，什麼社會環境驅使青年人做激烈行動。（資料圖片）

明言不會離港

主持人問到，現時香港局面如此，是否因民主派煽動年輕人，或是民主派「反港獨」的聲音不夠響。李柱銘反駁：「年青人根本唔聽和理非講，佢哋仲嫌我哋做唔到嘢。」他指，政府對於反對《逃犯條例》修訂的和平示威不予理會，要到6.12武力衝突後才能阻止條例二讀，反問是誰向青年人釋出「動武有用」的信息。

被問到國安法生效後，會否影響其對外國的交流工作，李柱銘說有一定影響，但他不認為香港內部事務是中央內政的一部分，因《中英聯合聲明》寫明香港國防、外交以外的事務，通過《基本法》賦予香港自行管理。至於會否離開香港，李柱銘明言不會，指相信如果自己到外國，有不少國家願意收容，但認為現時問題是北京要「全面管治」香港，強調會繼續留在香港。