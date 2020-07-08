男生facebook見警員「起底」資料　圖用以借貸60萬　准守行為2年

男學生去年在網上看到警員被「起底」的資料，出於衝動及貪玩而利用資料在網上申請60萬貸款。事主翌日收到財務公司訊息後，懷疑資料被盗用，繼而報警。男學生被控不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，案件今（8日）在東區裁判法院再訊。被告同意案情，獲准自簽2000元守行為2年，期間不得再干犯同類控罪。控方申請撤回控罪，獲法庭批准。

被告盧梓杰（21歲，學生）原被控於去年9月11日在香港不誠實地意圖欺騙，即使WeLend Limited相信某電話號碼的持有人有意申請一筆60萬的貸款而取用電腦，即WeLend Limited的網站伺服器。

用手機在網上申請貸款

案情指，去年9月12日，事主收到財務公司的訊息指他申請貸款，惟他從未有申請，遂生疑報警。警方申請搜查令，從財務公司得悉有人於前一晚，有人用事主資料在網上申請60萬元貸款。

Facebook看到事主資料

警方追蹤IP地址後，上門拘捕被告，並檢取電話、路由器等，被告警誡下稱出於貪心而犯案。他其後在警誡會面中，表示在Facebook看到事主資料，有人建議利用資料借錢、叫外賣，他因一時衝動及貪玩而犯案，不知借貸申請成功與否。

案件編號：ESCC872/2020