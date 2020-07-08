粉嶺暉明邨衝突｜大學生被發現帶備白電油及火機　認罪候判

有示威者不滿政府計劃改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨，隔離新冠肺炎緊密接觸者，於本年農曆大年初二在該邨附近堵路，又在邨內縱火。警員接報到場後，在一名大學男生的背囊內發現一個咖啡樽及打火機等，樽內並裝有白電油。該名男學生今（8日）在粉嶺法院認罪，主任裁判官蘇文隆為他索取勞教中心報告，把判刑押後至本月24日，男生即被取消擔保，還柙看管。

被告何志樂（22歲）為大學地理系四年級生，現已完成考試和畢業論文。他承認一項管有任何物品意圖用作損壞財產罪，指他在今年1月26日，粉嶺偉明街管有打火機及咖啡樽，樽內載有輕石油蒸餾油。

有人在暉明邨一帶堵路緃火

案情指，當日有示威者不滿尚未入伙的暉明邨計劃用作隔離檢疫用途，有人在粉嶺堵路和縱火，後來有人報警。至晚上9時許，被告和另外3人見到警員後轉身離開，警員遂截查他們，並在被告背囊內檢獲咖啡樽、打火機和口罩等物品。

被告曾向警員稱，咖啡樽內藏有咖啡。惟警員打開樽後，嗅到電油的氣味。被告警誡下稱，指該些電油用作清潔。經化驗後，發現樽內載有約430毫升的白電油。

辯方強調白電油與汽油彈不同

辯方指，案發日有堵路和縱火事件，但未有證據顯示被告有份參與。此外，被告藏有的白電油雖屬易燃物品，並可引致嚴重後果，但與汽油彈不同。被告亦未有清楚計劃要損毀甚麼物品。

主任裁判官蘇文隆先為被告索取勞教中心報告，並指若報告不建議被告進入勞教中心，將會判囚。

案件編號：FLCC414/2020