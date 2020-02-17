【武漢肺炎】駿洋邨改隔離營　暉明邨破壞情況曝光需至少半年修復

政府早前宣佈，將未入伙的公共屋邨火炭駿洋邨改作新型冠狀病毒檢疫中心，引起準住戶和該區居民不滿。根據房委會最新文件顯示，現時四個檢疫中心的使用率已超過八成，在暉明邨被破壞後，最終以合共提供4,846個公屋單位火炭駿洋邨作為檢疫中心選址，並展示暉明邨被嚴重破壞情況，料需至少半年復修。 政府表示最終會使用駿洋邨多少個單位作為檢疫設施，需視乎疫情的發展。惟已接受預配駿洋邨及暉明邨住宅單位的約4,700名合資格公屋申請者，每戶最快於本周將獲發放一次過6,000元特惠津貼。

▼暉明邨被嚴重破壞▼

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房委會提交文件，表示因應新型冠狀病毒感染的迅速及嚴峻發展，需要大量增加檢疫設施，以供沒有病徵的緊密接觸者接受檢疫，以控制及減少社區感染機會。由於現時四個檢疫中心，包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園及度假營、保良局北潭涌渡假營及饒宗頤文化館翠雅山房的使用率已超過八成，政府指能於短期內提供的額外單位數目有限。

暉明邨需半年以上復修

政府在文件中承認，曾於上月25日宣布將位於粉嶺的暉明邨，用作檢疫中心及供有需要的醫護人員使用。惟暉明邨在翌日遭破壞，政府預計最少需要約6至8個月完成全部復修工程及再作法例上要求的驗收，並決定放棄使用暉明邨作檢疫中心。

政府後於本月初認為火炭駿洋邨是非常合適的檢疫中心選址，解釋基於成立檢疫中心的迫切性、市民一般對在其居所附近增設這些檢疫中心的強烈意見及保密需要等，故政府方未有在決定及公布前事，先將建議提交香港房屋委員會，並由食衞局於本月8日向沙田區議會發出文件。

共5座、合共提供4,846個公屋單位的駿洋邨，到底最終會使用多少個單位作檢疫設施，政府表示需視乎疫情的發展。但為慎重起見及檢疫中心管理所需，駿洋邨並不會同時用作檢疫中心及公共屋邨，房署亦已於上週初將整個駿洋邨交給政府作檢疫用途及管理，期間所有運作費用將由政府負責。

駿洋邨未有住戶簽租約

文件又指，房署在去年年底已清楚說明申請者的單位的入伙日期未能確定，亦特別提醒他們在等候入伙期間，切勿過早進行遷往編配地區的安排，例如轉職或轉校等。房委會或房屋署並未與任何已接受駿洋邨預配的申請者簽訂租約。

惟房署亦正考慮對已接受預配的申請者作特別安排，例如對有特別需要想搬去其他屋邨而不欲等待駿洋邨入伙的申請者，會在可行的情況及其他公共屋邨有適合空置單位可騰空下盡量配合，並已於上周二（11日）主動聯絡有關申請者，會盡早通知詳情。

暉明邨泰暉樓大堂遭縱火，政府宣布由於暉明邨受嚴重破壞，不再考慮用該處或其他公屋作檢疫設施。（資料圖片）

另外，對於兩屋邨的準住戶或需延遲入伙，政府則指已於上周五（14日）宣布，將向立法會財務委員會申請撥款成立防疫抗疫基金，為受疫情影響人士提供各項援助措施，其中包括會向已接受預配駿洋邨及暉明邨住宅單位的約4,700名合資格公屋申請者，每戶發放一次過6,000元特惠津貼，並計劃在本週稍後通知駿洋邨及暉明邨受影響的準租戶有關特別安排的詳情。