廉署去年接14宗投訴涉68項指控較前年略升　選舉宣傳片被投訴

廉政公署事宜投訴委員會今日（8日）提向立法會提交2019年年報，顯示去年接獲14宗對廉署或廉署人員的投訴，共涉及68項指控，較2018年11宗投訴涉及23項指控略升。委員會經審議後有2宗投訴、共3項指控查明屬實或部份屬實，有3名廉署人員受訓示。 廉署於2018年一段宣傳廉潔選舉短片，當中飾演行賄者所穿的背心被投訴與民建聯背心相似，委員會認為雖然原來的指控並不成立，但上級人員已向他們作出訓示，提醒她們須在處理選舉相關事宜上提高專業敏感度。

廉政公署事宜投訴委員會去年接獲14宗有關廉署或其人員的投訴，涉及68項指控。（資料圖片）

廉政公署事宜投訴委員會今日（8日）向立法會提交2019年年報，報告指委員會去年共接獲14宗有關廉署或其人員的投訴、涉及68項指控，較2018年接獲11宗投訴、涉及23項指控稍為增加。去年接獲的投訴以涉及廉署人員疏忽職守佔受理的指控最多，有約六成。

受理的指控中，佔最多的是有57%的涉及廉署人員疏忽職守（例如：未有進行全面調查）、33%涉及行為不當（例如：態度差劣或有欠禮貌）、7%關乎濫用權力（不當地披露證人、線人或疑犯的身分），而其餘3%則是關於廉署的工作程序有不足之處。去年審議的投訴中有兩宗涉及的3項指控證明屬實或部分屬實，上級人員已向有關的3名廉署人員作出訓示。

廉署於2018年一段宣傳廉潔鄉郊代表選舉短片，當中飾演行賄者所穿的背心被投訴與民建聯背心的設計和顏色相似，並投訴該署企圖透過宣傳短片干預選舉結果。

幾套宣傳短片由廉署社區關係處統籌構思和製作，由一間外判製作公司協助進行。宣傳短片中的演員服飾由外判製作公司提議，並由廉署主任決定。委員會認為指控缺乏實質證據，惟雖然干預選舉結果的指控並不成立，但上級人員已向他們作出訓示，提醒她們須在處理選舉相關事宜上提高專業敏感度。

廉署為鄉郊選舉製作教育短片，呼籲市民一起維護廉潔鄉郊選舉，兩名涉嫌行賄的演員穿上與民建聯相似的背心。（廉署宣傳短片截圖）

一名投訴人指，他在處所被廉署人員逮捕及入屋搜查時，其中兩名調查主任沒有出示授證證明身分，其中一名主任否認指控，另一名主任承認，進入處所時有第三名主任正向投訴人解釋搜查令的內容，其後他需要開始搜查工作，再沒機會向投訴人表明自己身分，而投訴人似乎亦沒有懷疑他的身分。廉署經調查後指控證明屬實，建議由上級向該名主任作出訓示，提醒進行搜查時應嚴格遵守相關規定。

另一宗投訴涉及一名投訴人作出29項指控，關於廉署人與他會面、擬備證人口供的過程、檢取證物等行動，當中指控一名助理調查主任與他會見時，沒有謹慎地擬定檢取證物表以記錄他所提供的文件，亦無為該次會見帶備適當的設備及足夠數量的檢取證物表；另外指控一名總調查主任沒有確認收妥他發給廉署的電郵，該電郵是他為其中一宗他舉報的貪污案件提供進一步資料而發出的。

廉署調查時一名助理調查主任承認一時不慎，在檢取證物表上的一個物件記錄填寫了錯誤的廉署編號，但該項物件的描述則正確無誤；而總調查主任解釋她在收到投訴人的電郵後，用了一些時間研究電郵內提到的事情，因而忽略了廉署內部指引的規定，即如無法在10個工作天內給予具體答覆，應先作出簡覆，兩人最終被訓示。