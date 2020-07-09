國際學校男生認入女生房　摸臀及下體准守行為　官形容非常幸運

國際學校男生，涉隨學校合唱團往蘇州參加音樂節時，兩度非禮在鄰房的15歲的女同學，初時同床聽音樂時摸臀，第二次更將陰莖放進女方的內褲內，及用手指插進女方陰部。被告否認非禮罪，案件昨開審一天，今（9日）續審時，控方同意撤回控罪，准被告簽保守行為。裁判官何俊堯形容被告「very lucky(非常幸運)」，下令他自簽2000元守行為12個月，但明言案件嚴重，若被定罪很有可能面對監禁，寄語被告要珍惜這次難得的機會，不要再做蠢事。

18歲被告LPHS原被控兩項非禮罪，指他於2018年1月31日及2月2日，在蘇州一酒店房間內非禮當時15歲的女事主X。

被告承認案情指，被告與女事主是一所國際學校的學生，分屬好友，案發時隨學校到蘇州參與合唱團音樂節，女事主的房間，碰巧在被告和另一名男同學的隔鄰。

18歲被告獲控方撤銷兩項非禮罪，准簽保守行為了事。(資料圖片)

被告摸事主臀部後陰莖勃起

1月31日晚，被告和與他同房的男同學到X房內聊天，男同學先離開，被告和女事主則躺在床上聽音樂。被告突然抱著女事主，並觸碰她的臀部；女事主受驚而未能反抗，被告的陰莖有勃起，被告後來離開房間。翌日女事主與朋友商討，並要求被告不要再對她做出類似行為；被告向女事主道歉並承諾不會再犯。

被告把下體放入事主褲內

至同年2月2日晚上，被告再次到訪X房間，X相信被告不會再犯讓他躺她的床上聽音樂，唯被告再次試圖靠近X並抱著她及摸其臀部。女事主感到被告用勃起的陰莖曾壓向她，似乎想插入其私處；女事主試圖移開躲避被告，被告將其陰莖放進女事主內褲內摩擦，其後更將手指伸入女事主陰部內摩擦；女事主因受驚無法反應，只能裝睡，一段時間後被告離開女事主的房間。

女事主錄下二人對話舉報

女事主回港後將事件告知友人，並再次質問被告，期間被告承認犯錯，女事主並錄下二人對話。女事主其後向學校輔導員舉報並報警處理，被告其後被警方拘捕。

控方透露稱，案件發生後被告依然在學校就讀，女事主則已赴外國升學，並需要接受心理輔導。

案件編號：ESCC 651/2019