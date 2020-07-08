國際學校遊學團非禮案　男生在女同學房間聽歌　涉靠近摸臀數分鐘

國際學校就讀的18歲男生，前年參加內地遊學團時，涉在酒店內非禮當時15歲的女同學。他否認兩項非禮罪，案件今（8日）於東區裁判法院開審。事主供稱初中認識被告後成為摯友，當晚兩人在房內躺床聽音樂，其後被告開始靠近她，先伸手抱肩，隨後摸臀數分鐘，其下體曾有勃起。她感到吃驚，不懂如何應對，事後向另一好友傾訴。

18歲被告被控於2018年1月31日及2月2日，在蘇州一酒店房間內非禮當時15歲的女事主X。法庭今批准以「LPHS」代稱被告。依照《刑事罪行條例》第153P條，香港居民如涉在境外對未滿16歲兒童干犯強姦、肛交、非禮等性罪行，律政司落案起訴，並由本港法庭審理。

事主X在屏風後供稱於初中時認識被告，其後成為摯友。案發時他們參加校方舉辦的內地團，出席聯校音樂節。X原本與女同學同房，對方後來退團，故X房只有她一人。

X憶述首次被非禮的經過，指被告以及其同房的初中男同學到X的房間一起聽音樂。初中男同學離開後，她與被告繼續躺在床上聽歌，雙方有一些距離。及後被告靠近，伸手抱X，先碰到肩膀，繼而摸臀數分鐘。

X稱信任被告，對他沒有情愫，被告的舉動令她吃驚。她形容對方有如兄弟，不知該如何應對，她未有以言語或行動作出反應。X指她當時身穿短袖上衣及長褲，被告穿有上衣及短褲，她看到被告起身離去時，下體勃起。X對事件感到嘔心困惑，當晚曾向雙方的共同男性朋友Y傾訴。

案件編號：ESCC651/2019