兩男涉輪姦新婚少婦案　事主稱被侵犯揚言報警　被告：你咪報囉

兩男平安夜把新婚少婚帶返家並涉嫌將她輪姦案續審，女事主今(10日)在高院繼續作供，她稱遭侵犯後向被告揚言會報警，其中一人卻回應說：「你咪報警囉。」惟她不知自己所在何處未能報警，她感到絕望，曾打破一個玻璃杯圖輕生，但遭其中一名被告阻止，並弄至成手血。最終她趁該被告未為意時奪門離開，並向樓下保安求助及代為報案。

兩名被告：王承林和林宇徽(下稱王和林)，現年30歲，均為銷售員。控罪指，王於2018年12月25日，在天水圍天盛苑某單位內兩次強姦X，以及1次企圖強姦X。而林則被控於相同日期和地點，兩次強姦X。X於案發時24歲。

兩名被告：王承林(右)和林宇徽(左)。(朱棨新攝)

不知身在何處未能報警

X稱在聖誕日凌晨遭林及王侵犯後，林向她說：「開心過就算囉。」她之後一邊哭，一邊和林爭論，不斷質疑：「點解佢地咁做？」X並聲言報警，林卻回應說：「你咪報警囉。」X遂致電報案，惟她不知自己身處位置，警員未能提供協助。X掛線後，假扮已報案，林卻說：「等警察嚟囉。」

絕望下打破玻璃杯圖自殺

X指她當時感到絕望，覺得無人可幫她，便X打破枱上一個玻璃杯，打算自殺。林和她搶奪杯，令她成手血。X最終放棄，惟她之後「好似癲左」，打開單位的大門大叫救命，林便謂：「你做乜野？.....你都報咗警，咪等差人嚟。」

她趁林進入房間叫醒王，奪門離開，並到地下大堂，向保安透露她遭侵犯，著保安員代為報警。

驗傷才知身上多處擦傷及瘀傷

警員到場後，帶她到醫院檢查。X今看過在醫院拍下的傷勢，包括身上的擦傷和瘀傷。她坦言不知該些傷勢是如何引致，或因案發時飲了酒，身體未有感覺痛楚。但她確認，進入涉案單位前沒有該些傷勢。

案件編號：HCCC380/2019