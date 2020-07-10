何鴻燊逝世｜澳門前特首何厚鏵、經濟財政司扶靈　返澳後要隔離

「一代賭王」何鴻燊的舉殯儀式於今日（10日）舉行，澳門政界人士包括澳門前特首何厚鏵、經財司司長李偉農及澳門中聯辦官員，跨海抵港出席儀式。澳門衛生局記者會中，當局被問到何厚鏵、李偉農等人返澳後的安排，仁伯爵綜合醫院（山頂醫院）醫務主任羅奕龍重申，目前「沒有任何人士」能豁免核酸檢測及醫學觀察；而何厚鏵因應保安原因，會安排至其他地方隔離。

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何厚鏵因保安理由到其他地方隔離

「一代賭王」何鴻燊的舉殯儀式於今日下午開始，澳門政界人士包括澳門前特首何厚鏵、經財司司長李偉農及澳門中聯辦官員，跨海抵港出席儀式。在澳門疫情記者會上，有記者問及何厚鏵、李偉農及澳門中聯辦官員回澳後，會否接受檢測及醫學觀察。

仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍重申，目前「沒有任何人士」能豁免接受核酸檢測，以及在指定地點進行醫學觀察。但他並未有直接回應指定地點是否包括家居隔離，指相關地點為衛生局的指定地點。

其後他亦透露，根據最新消息，何厚鏵因應保安理由，會被安排在其他地方，而其他人將統一入住指定酒店隔離。

澳門前特首何厚鏵、經財司司長李偉農及中聯辦官員，跨海抵港出席舉殯儀式。圖為何厚鏵。（余睿菁攝）

澳門應變協調中心︰不會有任何人獲豁免隔離

而澳門應變協調中心亦表示，所有訪港人士回澳後，須到衛生局指定地點醫學隔離觀察14天，期間將會進行兩次核酸檢測。中心亦重申，因應香港最新的疫情，為了保障廣大市民的健康，不會有任何人獲豁免隔離。

何鴻燊的舉殯儀式於今日舉行，澳門前特首何厚鏵抵港出席儀式，並與本港特首林鄭月娥等人一同扶靈。（李澤彤攝）

澳門對本港的入境措施安排

3月18日起規定，禁止所有非本地居民入境，中國內地、香港、台灣居民及外地僱員身分證持有者則可豁免。

3月25日起規定，所有在入境前14天內曾到香港或台灣地區的人士，須按照當局要求在指定地點接受醫學觀察14天。

4月6日起，穿梭港珠澳大橋的「金巴」暫停營運，港澳間的直接交通完全中斷。

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