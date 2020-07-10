黃大仙車房爆炸案｜玻璃店東收鹹魚避過一劫　聞妻求救卻無法可施

黃大仙環鳳街5年車房爆炸案，車房技工涉嫌在維修的士時致石油氣洩漏，引起爆炸並令3人死亡。他否認3項誤殺罪，案件今（9日）在高院續審。其中一名女死者的丈夫憶述，他與妻本計劃翌日去美國，他當天到舖外收鹹魚，惟車房突然發生爆炸，並有火球衝出，波及他的店舖，消防到場時，他仍聽見妻子呼救，他不住叫消防員快些救人，惟因火勢猛烈，消防員至晚上才能進入舖內，其妻子已被燒焦。

收鹹魚時突發生爆炸

女死者伍靄霞的丈夫伍乾元今出庭作供，他稱自1986年起開始經營玻璃店，事發當日與女事主返店內收拾東西，因二人翌日本計劃前往美國。當日下午3時半，他到舖外「收番鹹魚」，突見車房發生爆炸，並有火球衝到其店，衝力令店舖的牆壁及樓梯毀壞，火勢更湧上閣樓。

證人伍乾元的玻璃廠在發生爆炸的車房附近，他稱發生爆炸時火勢亦有衝向其店。(資料圖片)

火勢猛烈消防員無法入舖救人

他指大火及雜物令他無法進入店，消防到場後，他仍聽見妻子叫「救命」，並著消防員「快啲救佢」，惟消防員稱火勢猛烈，無法進入舖內，消防員入到去時已經夜晚，其妻子被發現時已被燒焦。

被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日在黃大仙環鳳街一車房，因嚴重疏忽而非法殺死胡漢偉、陳錦波及伍靄霞，胡為涉案車房的東主，陳為肇事的士的早更司機，伍為附近玻璃店的女東主。

案件編號：HCCC213/2016