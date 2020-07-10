新冠肺炎｜北角城市花園補習社老闆染疫　電話受訪：唔知點解瀨嘢

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（10日）新增38宗確診，當中9宗源頭不明，其中兩名患者在將軍澳居住。一名35歲男患者居於康城晉海，他與太太在北角城市花園商場開設補習社雋妍教育中心。身在醫院的補習社負責人馬先生接受《香港01》致電查詢，坦言過往這兩星期僅於北角補習社及將軍澳住所往來，防疫上一直未有鬆懈，「唔知點解會瀨嘢。」 記者下午到現場視察，補習社已經關門，商場亦已進行大型消毒清潔。不過，商場內設有多間補習社，不少學生均會到不只一間上課，令同樓層的補習社大為緊張，即時關門暫停營業。

北角城市花園商場雋妍教育中心老闆馬先生確診，現時已經關閉。 （梁煥敏攝）

補習社有百名學生 患者：接觸過的學生無病徵

身在醫院的補習社負責人馬先生接受《香港01》致電查詢，對話間聲線有間歇氣促，他坦言過往這兩星期僅於北角補習社及將軍澳住所康城晉海住所往來；在早前疫情緩和下，防疫上亦未有鬆懈，維持戴口罩及勤洗手，「唔知點解會瀨嘢。」

他指，其補習社有百多位學生，大部份來自港島區，接觸過的學生無病徵，教學時會保持適當距離，學生亦要戴口罩。他形容前兩星期工作較為忙碌，太過操勞，或令抵抗力較弱，難防病毒入侵。他表示，近日出現發燒、作嘔、氣促等症狀，前日到醫院求醫，最終昨日確診，直言感到驚訝，但未有太擔心病情，「相信會醫得好。」

北角城市花園商場設有多間教育中心。（梁煥敏攝）

商場內有多間補習社 部份學生不同到一間上課

《香港01》記者下午到現場視察，據了解，確診者馬先生主要為小學生補習數學科，以往在下午放學時間，有課堂才會來到現場工作，而馬太亦經常帶兩名女兒到補習社逗留。學校每班學生的人數並不多，每次為二至三人，學生大部份居於北角區城市花園、康澤花園。此外，由於商場內有最少有六、七所補習班或興趣班教室，部份學生習慣不只到一間補習社上課，故此附近補習社亦感到有所擔心，大為緊張，大部份補習社現已關門進行消毒。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

+ 5 + 4 + 3

同層嬰兒用品店即改速遞送貨

同樓層其中一間補習社的職員表示，今早上收到負責人電話，表示附近的補習社導師為確診者，已經即時取消所有面授課堂，並為教室進行深層消毒，他續説，負責人要求職員留在課室內，向前來的家長解釋事態發展，之後才可離開。該名職員坦言，自疫情以來，不少課堂改為網上教學，六月初才恢復上課，惟不足兩個月，附近出現確診個案，教室須再即時關閉，對此感到無奈，「其實只係啱啱開返個多月，而家又要取消晒，只可以見步行步。」

另外，位於確診者任教的補習社附近的是一間售賣嬰兒周品的公司，負責人郭小姐表示，今早收到管理處電話後，得知清潔公司已經為商場各個樓層消毒，食環人員亦徹底清潔街道。她說，已經即時督促職員返回舖頭清潔消毒，並且聯絡客人不要到店舖購買用品，改為速遞服務及網上購買產品，「其實有確診都冇辦法，雖然唔係成日見到嗰個老師，但係都會擔心，反而最擔心係啲小朋友防疫意識比較低，但係會去唔同嘅地方接觸其他小朋友同埋上興趣班。」她指，明白到確診者並非有意隱瞞，但認為現時除了做足清潔及防疫措施外，希望政府能夠為他們進行檢測。