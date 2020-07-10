新冠肺炎｜水泉澳邨重災　街市檔主休業避疫　街坊趕買餸「儲糧」

新冠肺炎疫情反彈，出現第3波社區爆發，今（10日）更新增38宗確診個案，11人是沙田水泉澳邨明泉樓居民；累計已有12名居民中招。有水泉澳邨街市檔主打算明天起休業避疫，亦有街坊多購數天食物份量「儲糧」，計劃足不出戶，以免不慎「中招」。

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沙田水泉澳邨明泉樓疫症大爆發，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今於記者會透露，早上曾與環保署及房屋署專家到場視察，大廈的喉管獨立，相信染疫與共用設施或升降機有關，已取環境樣本化驗。

不少水泉澳邨街坊亦會前往附近的沙角邨街市

部份確診者曾出入邨內食肆及街市，有菜檔檔主透露，今日暫未見有人員到場清潔消毒，他又指，自己本身並非住於區內，打算明天起休業數天「避疫」，「因為屋企人擔心。」有網上消息指，有確診者於街市菜檔工作，他相信屬於誤傳，因其他菜檔仍如常營業，亦未聽聞有人「中招」。他又稱，不少水泉澳邨街坊亦會前往附近的沙角邨街市買餸，貪其食物種類更為齊全，但他擔心，該街市人多密集，爆發風險更高，「如果有事，就慘喇。」

賴先生擔心染上新型肺炎，遂多購糧食份量作儲備之用。（陳淑霞攝）

街市內的粉麵檔東主亦同樣計劃暫時停業數天，老闆張先生指，疫情緊張，食客由昨天起已鋭減一半，今天更寥寥可數，「直情無生意咁濟。」他又表示，不少街坊趕到街市買餸，「買肉、買菜，個個都一大袋」。

購買醃製食品、雞蛋及罐頭等「補給」足不出戶

居於城泉樓的住戶賴先生亦專程於傍晚到街市趕購糧食，他表示，邨內多人確診，遂購買醃製食品、雞蛋及罐頭等「補給」，供未來數天足不出戶暫避之用。賴先生指，擔心會受到感染，但難以另覓地方暫避，「驚但都無辦法。」

沙田水泉澳邨明泉樓錄得多宗確診個案，邨內街市有檔主表示會休業數天「避疫」。（陳淑霞攝）