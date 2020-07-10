港版國安法｜突破書誌暫停新一期Breakazine出貨　正徵詢法律意見

突破書誌Breakazine於Facebook專頁表示，因應港區國安法實施，機構正就法例徵詢法律意見，原定7月中旬出版新一期《Breakazine》，將暫停的出貨安排。

《Breakazine》新一期突破雜誌名為《危險閱讀》。（突破書誌Breakazine Facebook專頁圖片）

突破書誌Breakazine於Facebook專頁表示，因應港區國安法實施，機構正就法例對事工影響徵詢法律意見，預計7月中旬出版的《危險閱讀》將暫停原定的出貨安排。《Breakazine》新一期突破雜誌名為《危險閱讀》，日前在Facebook專頁上發表了「序：回應時代的危城閱讀」。序中提及對在港區國安法實施下出版書籍的憂慮：「大家都憂慮立場迥異於建制的書籍，是否還能夠如往常一樣在不同的平台上架、展示、銷售，大概是有感於港版《國安法》的刀鋒下，自由的空氣好像又再稀薄了一些，大家愈感窒息了。」

由基督教青年機構突破出版的《Breakazine》由基督教青年機構突破出版，過往期數內容曾包括反修例風波。早前康文署公共圖書館將《Breakazine》從「新書介紹」書架下架，未有像其他新書般放在「新書介紹」書架，只直接將書刊放置普通書架。