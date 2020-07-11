新冠病毒｜港大反駁前研究員指控阻發表人傳人消息：未曾在校研究

前香港大學公共衛生學院博士後研究員閻麗夢（Li-Meng Yan）接受美國霍士新聞獨家訪問昨日（10日）播出，她在訪問中表示，相信中國政府在公布新型冠狀病毒前，已知悉病毒人傳人，她在去年底在疫症未爆發前，將此告知上司，惟被要求噤聲及警告勿觸碰紅線。 港大今日（11日）晚上發聲明指，閻已離職，並指對方在去年12月至1月期間，從未在港大進行她在訪問中重點提及的新冠病毒人傳人的研究，又指「重點表述雷同傳言，並沒有科學支持。」

閻麗夢（Li-Meng Yan）在訪問表示，內地早知悉新型冠狀病毒有人傳人情況。（霍士截圖）

港大：報道內容與大學理解不相符

港大晚上發聲明表示，閻麗夢現已離職，尊重個人的表達自由，但其個人意見和看法均不代表港大。港大指，留意到有關報道內容與大學理解的關鍵事實並不相符，並指閻麗夢在2019年12月至2020年1月期間，從未在港大進行她在訪問中重點提及的有關新冠病毒人傳人的研究。

港大續指，留意到她在訪問中的「重點表述雷同傳言，並沒有科學支持」。港大表示，不會就傳言評論，亦不會對此事進一步回應。

港大發聲明，反駁閻麗夢曾於去年12月至本年1月進行有關新冠病毒人傳人的研究。 （資料圖片）

曾向上司報告從內地疾控中心所得消息

美國霍士新聞在7月10日發表前港大公共衛生學院博士後研究員閻麗夢的獨家報道，閻在報道提及，早於去年12月被上司、港大公共衞生學院教授潘烈文指派研究內地類似SARS的疫情。閻指，由於內地拒絕讓外地科學家到境內研究，故她向內地醫療專家及內地疾控中心了解，有中心人員於12月31日向其透露，有關新冠病毒人傳人情況，當時中國及世衛未承認病毒人傳人。

閻曾向上司潘烈文報告，惟對方只點頭並告訴她繼續工作。至今年1月中，她再向上司報告，惟對方要求她保持沉默及小心，又警告她「不要觸碰紅線」。她指學院講座教授裴偉士（Malik Peiris）亦知悉事件，惟未有任何行動。

閻麗夢表示，知道內地如何對待「吹哨者」，認為生命受威脅，4月決定獨自從香港前往美國。

記者今日致電潘烈文及裴偉士，惟二人都無接聽。