美媒：FBI調查郭文貴及其資金來源　或涉及特朗普前顧問班農

美國媒體《華爾街日報》7月9日引述知情人士消息稱，美國聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation, FBI）正在調查流亡的中國商人郭文貴。 報道引述了一些「知情人士」的描述，稱FBI的調查方向為郭文貴本人以及那些資助他在美國媒體活動的資金，包括他與特朗普(Donald Trump)前高級顧問班農(Steve Bannon)的合作。

消息人士說，FBI的國家安全探員近幾個月來向認識這兩人的人詢問了郭文貴活動的信息，包括與他有關聯的一家媒體公司的資金來源，該公司於2018年聘請班農擔任顧問。「就在上周，FBI還會見了一名了解郭文貴關聯公司情況的人士。其中一些知情人士稱，調查已經進行了六個多月，曼哈頓和布魯克林聯邦檢察官辦公室的檢察官也參與了調查。」

《華爾街日報》報道稱，無法確定FBI調查的目的。郭文貴的律師和班農的一名發言人對此均予以否認。

郭文貴的資金來源一直是謎團，FBI的調查可能正是與此有關。（路透社）

郭文貴一度被華盛頓地區調查公司Strategic Vision US LLC指控為中國間諜，但是最後這項指控被駁回。

2014年在中國官方的反腐風暴打壓下，郭文貴流亡美國，從此通過YouTube和Twitter等網絡工具進行「政治爆料」，他甚至還為此成立了自媒體公司郭媒體（Guo Media）和媒體平台網站G-TV等。

事實上，外界一直好奇投巨資建立的「媒體」資金究竟是否完全是其之前的經營所得。公開信息顯示，郭文貴的活動似乎得到了對華強硬派代表班農的支持，二人曾公開互相吹捧並對外展示雙方的密切關係。不過，一位了解班農活動的人士說，2018年與郭媒體（Guo Media）簽訂的合同期限只有一年，合同沒有續簽。不過，2020年6月4日，中國前足球運動員郝海東曾公開發表過一段「建國宣言」，稱這項行動正是與班農、郭文貴合作的。