新冠肺炎｜袁國勇：若無源頭個案續增　要收緊防疫措施至嚴厲水平

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，多區疑有社區爆發。政府早前再度收緊食肆限聚等措施，惟尚未收緊至去到3月上一輪爆發時程度。港大微生物學系講座教授袁國勇在電視節目《講清講楚》指出，疫情反彈較想像中嚴重，政府仍在摸索防疫措施鬆緊程度，若市民做足防疫措施，他相信疫情再等5到7日會見頂。 袁續指，當局檢視疫情發展，再考慮是否收緊防疫措施，亦非不合理。但他強調，若感染個案持續上升，尤其是無源頭個案不斷出現，就應將防疫措施收緊至嚴厲水平。

袁國勇說，疫情反彈較想像中嚴重，令人擔心。他說3月時已經有病毒變種，但當時沒有爆發。前一陣防疫措施已經稍微放鬆，市民出現抗疫疲勞。袁表示市民慢慢失去防疫意志，很多食肆人頭湧湧，所以出現小型爆發。

政府現時收緊防疫措施，惟未有去到3月時的嚴格水平。他說，若市民失去防疫意志，政府無論實施多嚴格的措施都沒有用。他認為，每名市民都應該做好個人防疫，包括乘搭巴士、的士要佩戴口罩；要吃煮熟的食物，盡量買外賣。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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袁國勇續說，若市民能夠做好防疫措施，相信疫情會在5至7日內見頂，因此政府現時在摸索階段，測試措施鬆緊並非不合理，惟若個案繼續上升，尤其是找不到源頭的個案，防疫措施就應該回復更嚴厲水平。袁早前曾做過推算，全港會有140萬人感染，引來不少人批評他危言聳聽。雖然現時疫情反彈，但沒有人說怪錯他，袁認為，自己身為學者，被人批評無所謂，不過需要有事實依據。