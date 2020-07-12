新冠肺炎│港大醫學院院長梁卓偉：不認識閻麗夢　對事件沒有補充

港大前研究生閻麗夢早前在接受霍士新聞訪問時提到，早於12月31日收到身在中國疾病預防控制中心的科學家朋友的消息，透過病例第一手資料告訴她疾病人傳人之事，比中國1月20日稱病毒可能人傳人早；惟她向上司潘烈文報告此事時，被要求噤聲及不要觸碰底線。 港大醫學院院長梁卓偉今早(12日)出席電台節目後表示，港大本部昨晚已發表聲明交代事件，大學不會再有進一步回應，他亦不認識閻麗夢，對事件沒有補充。

大醫學院院長梁卓偉稱不認識閻麗夢，又指對事件沒有補充。(曾凱欣攝)

前香港大學公共衛生學院博士後研究員閻麗夢（Li-Meng Yan）接受美國霍士新聞獨家訪問昨日（10日）播出，她在訪問中表示，相信中國政府在公布新型冠狀病毒前，已知悉病毒人傳人，她在去年底在疫症未爆發前，將此告知上司，惟被要求噤聲及警告勿觸碰紅線。

港大昨日（11日）晚上發聲明指，閻已離職，並指對方在去年12月至1月期間，從未在港大進行她在訪問中重點提及的新冠病毒人傳人的研究，又指「重點表述雷同傳言，並沒有科學支持。」