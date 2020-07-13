新冠肺炎｜許樹昌指「失控」促回復3月限制措施：書展仲搞乜鬼阿

本港新冠肺炎疫情持續惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日形容情況「有啲失控」。 政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（12日）在電台節目中指，同意「有啲失控」的說法，若再不收緊措施，大爆發機會甚高，又呼籲不要舉行大型活動，包括書展，「書展仲搞乜鬼阿！依家都已經失控」。 許樹昌又指，若未來一兩天如果確診數字沒有下降，應該要回復三月的防疫措施，「保住香港緊要啲。」 港大感染及傳染病中心總監何栢良亦建議，政府應強制要求市民戴口罩。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

許樹昌說，最近確診個案數字急升，更涉及不同行業，反映病毒滲入社區。他重申，一名病人可傳染3至4人，若找到感染源頭，可將緊密接觸者隔離，但現時不明來歷的個案比例很高，接近三成，若再不收緊措施，大爆發機會甚高，「我睇唔到有咩可能性，跟住個兩日數字會急跌。」

許又指，同意「有啲失控」的說法，而現時檢疫設施亦開始不夠，故要盡快將防疫措施回到3月的級數，集中資源盡快切斷傳播鏈，否則確診數字再急升，公立醫院體系未必可負荷。

「書展仲搞乜鬼阿？依家都已經失控」

對於現時才推出防疫措施會否太遲，許指，若多方面實施，仍有機會切斷傳播鏈，但強調不要舉辦大型活動，應留待疫情受控再舉行，「書展仲搞乜鬼阿！依家都已經失控。」

他又認為，若未來兩天個案仍上升，應再考慮安排在家工作，無論室外及室內的人群聚集都高風險。雖然主要疫區都在九龍東及新界東，若再不收緊措施，疫情有機會「散出去」。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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逾一萬名外地學生來港開學

許又透露，未來會有數間私營公司協助做檢測，料每日檢測量可達7,000至8,000個。他又指，本港的八間大學，將有超過一萬名外地學生來港開學，單計中文大學亦有1,100位，估計要分批來港做14天檢疫，或要尋找大學附屬酒店協助。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／黃舒慧攝）

何栢良倡強制市民戴口罩

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦在電台節目中指，現時情況不樂觀，形容四處都是「火頭」，更有不少個案未能找到源頭。

他認為，現時的防疫措施不夠嚴謹，政府應盡快收緊，包括回復食肆每枱最多只可坐4人的規定，並帶頭在家工作。此外，為防止疫情再擴散，他建議政府強制要求市民戴口罩。