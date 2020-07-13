新冠肺炎｜九龍東多人中招　將軍澳單日增6患者　曾到富康街市

本港正面臨新型冠狀病毒肺炎疫情的第三波爆發，周日（12日）新增38宗確診個案，當中30宗屬本地個案。除了連日爆發疫情的慈雲山一帶之外，單日亦增6宗個案患者住在將軍澳，其中4宗是一家三口連同外傭確診，住在將軍澳廣場8座，外傭曾到區內富康街市。餘下兩宗個案患者分別住在寶林邨寶勤樓及怡心園 1 座。 其他患者的行蹤不乏食肆，包括石門京瑞廣場的譚仔雲南米線、荷里活廣場的麥當勞分店、馬鞍山廣場的Beans、沙田希爾頓中心的譚仔三哥米線等，均有確診者曾到訪。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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▼確診個案患者行蹤一覽▼

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衞生防護中心公布部份確診患者的行蹤，其中九龍東的黃大仙區增10人確診，患者分別住慈愛苑、慈正邨、彩虹邨、彩輝邨等，而近日有零星個案居住的將軍澳，今日亦增6宗確診個案，包括於德望學校就讀的第1437宗個案，她的父母及同住外傭均確診，4人住在將軍澳廣場8座，其中外傭報稱曾於7月9日到過同區的富康街市，亦於7月10日到過將軍澳廣場。

▼確診個案患者住所一覽▼

沙田譚仔、譚仔三哥分別有確診者光顧

最新一波本地疫情，不少確診者均有於潛伏期或發病期到過食肆用餐。據衞生防護中心公布，新增地點包括沙田石門京瑞廣場的「譚仔雲南米線」、沙田希爾頓中心的「譚仔三哥米線」、荷里活廣場的「麥當」、馬鞍山廣場的「Beans Be Water」、黃大仙中心南館的「意八餐廳」，亦有患者到過雲集眾多餐廳的灣仔The L. Square。

街市方面，沙田水泉澳街市、彩雲（一）邨街市及牛池灣街市亦有患者到訪。

路德會啟聾學校有學生家長確診

另外，路德會啟聾學校發通告稱，一名學生家長今日確診新型肺炎，其家人的病毒檢測呈陰性，學校及宿舍會關閉，進行清潔及消毒工作，全校教職員需接受病毒檢測，有檢測結果並安全後學校才會重開。

衞生防護中心資料顯示，第1457宗個案、40歲女患者於7月10日到過該學校。