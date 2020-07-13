新冠肺炎｜科大實驗室助理確診　校內診所助收檢測樣本　學生免費

本港爆發新型冠狀病毒肺炎第三波疫情。科大一名29歲男實驗室研究助理確診，他居住於黃大仙彩輝邨彩華樓，其父親曾光顧爆發疫情的彬記粥麵美食。 科大校方診所今日（13日）日起，會向曾在確診者工作地點一帶活動的教職員及學生，派發深喉唾液樣本瓶，學生可免費使用相關服務，教職員可用醫療卡或支付15元。收集樣本後，他們需自行將樣本瓶交到指定政府診所檢測；居住於科大宿舍的人士，則由校方代寄。

科大診所即日起為曾在確診者工作地點一帶活動的教職員及學生，派發深喉唾液樣本瓶。（資料圖片）

科大向師生發電郵指，確診的實驗室研究助理的工作地點主要為鄭裕彤樓5樓、兩間位於「LIFS Zone H」的小型實驗室及實驗室大樓6樓一帶。政府當局早前已為密切接觸者提供病毒檢測及送往檢疫中心隔離，校方今日起會為在上述地點工作或活動的師生安排病毒檢測。

有需要師生需先致電科大診所預約，駐診醫生會為核實其接觸情況，確認後會向對方提供深喉唾液樣本瓶。翌日早上自行收集樣本後，他們需自行將樣本瓶交到指定政府診所檢測；居住於科大宿舍的人士，則由校方代寄。科大學生可免費使用相關服務，教職員可用醫療卡或支付15元。

校方期望，上述安排能消除師生的焦慮。