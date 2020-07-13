書展2020｜書展、教育及職業博覽等押後　動漫電玩節考慮延期

本港新冠肺炎第三波爆發，本港昨日（12日）再新增30宗本地感染個案，各界對於本周三（15日）將揭幕的香港書展應否如期舉行有爭議。主辦機構貿易發展局今日（13日）指，市民的健康是首要考慮，宣布書展、香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日，三個展覽一併延期舉行。持有效門票的市民可申請退票，詳情將於書展網站公布。貿發局又指，將與不同持份者聯絡，商討具體安排，如有最新發展將適時公布。 緊接書展之後、在本月24日開幕的香港動漫電玩節，主辦商因應書展押後，指因事出突然，正開會考慮延期舉行。

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貿發局：相信難追蹤接觸個案 應避免舉行

貿發局今日(13日)宣布，鑑於過去一星期新型冠狀病毒確診個案上升，過去的周末與政府商討後，因應最新疫情發展，政府基於公共健康風險，重新收緊社交距離限制。貿發局指，書展即使已採取不同的預防措施，相信亦難以追蹤接觸個案，所以應避免舉行。

貿發局重申，市民的健康是首要考慮，因此同期舉行的香港書展、香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日，將延期舉行。

貿發局︰市民可申請退票

貿發局指，持有效門票的市民可申請退票，但不適用於贈票及貴賓票，詳情將於書展網站公布。而7月16及17日舉行的創業日，其網上直播研討會將如期在線上進行，至於展覽部份的安排，大會亦將適時公布相關詳情。

貿發局指，明白延期將令業界、參展商及公眾失望，至於延期後的活動，政府將會繼續透過防疫基金措施，為業界提供支持。貿發局將與不同持份者聯絡，商討具體安排，如有最新發展將適時公布。

香港貿發局副總裁周啟良（中）早前於書展的記者會曾表示，首要考慮是展商及市民的安全和健康。（資料圖片／歐陽德浩攝）

動漫節繼書展後考慮延期

而動漫電玩節2020主辦機構指，因書展延期的消息過於突然，正開會考慮延期舉行及相關詳情，將於適時公布。

隨著本港疫情漸趨嚴重，多個參展商於昨日（13日）提出退展或要求延期的建議。參加書展的九巴發表聲明指，考慮到員工及顧客安全而決定退展；而「2020香港書展關注組」亦收到近200個攤位書商回覆，全數希望書展延期，當中逾8成認為如期舉行，將考慮直接不進場或退租，並要求主辦方可退還訂金。

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