新冠肺炎｜書展參展商聯署要求延期　九巴發聲明宣布退展

香港面臨第三波疫情爆發，出現多宗源頭不明本地感染個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君更形容，現時是疫情的最嚴峻階段。書展訂於周三(15日)舉行，相繼有醫學專家呼籲取消書展，參展商均書展會否如期舉辦感憂慮。 有份參加書展的九巴發表聲明，表明考慮到員工及顧客安全，決定退展；主要由書商組成的香港書展關注組亦指，收到涉及近200個攤位的書商回覆，全數希望書展延期，當中有超過8成認為若書展如期舉行，將考慮直接不進場或退租，並要求主辦方可以退還訂金。

關注組指涉200攤位書商要求延期 九巴宣布退出書展​

主要由書商組成的香港書展關注組，向書展參展商發出問卷，1小時內收到涉及近200個攤位的約50間書商回覆，全數希望書展延期。逾八成受訪展商更認為，若大會堅持如期舉行書展，將考慮直接不進場或集體退租，並要求大會退還訂金。有書商指，早前曾多次向貿發局反映，若強行舉辦書展並須中途腰斬，大會應全數退還租金及賠償。書商亦要求書展在保留現有條件下延期，或取消周末的晚間書市。

關注組稱，希望政府、貿易發展局等主辦方謹慎應對，審慎評估疫情風險，以市民健康、參展商權益及整體社會利益為依歸，考慮延後或停辦相關大型展覽，並對參展商作出相應補助，容許參展商無條件退租，並保留是次之參展資助，減少參展商損失。

另一書展參展商九巴則宣布，因應近日新冠病毒確診個案增加，並出現社區爆發跡象，為員工和市民健康安全著想，決定退出今年書展。至於九巴為書展安排的特別巴士路線，九巴會與運輸署保持密切溝通，如有新安排將盡快公布。

香港貿發局副總裁周啟良（中）早前曾表示，書展的首要考慮是展商及市民的安全和健康，將作出安排包括：要求所有進場人士佩戴口罩、設置體溫檢測等措施。（資料圖片／歐陽德浩攝）

關注組︰如書展出現爆發 追蹤接觸者難度極高

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，疫情已全港爆發，現時是疫情最嚴峻階段。食物及衛生局局長陳肇始日前亦表示，「任何大型聚集都有傳播病毒的風險」。

香港書展關注組續指，在防疫抗疫關鍵時刻如繼續舉辦任何大型展覽，會對公眾健康安全帶來巨大風險，損害參展商權益，並增加所有現場工作人員感染危機。往年書展人流往往多達數以百萬計，書展主辦單位面對龐大人流，難切實監察每個進場人士情況，防疫指引變相形同虛設，一旦場內出現爆發，政府要安排後續個案追蹤難度極高。