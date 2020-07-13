哥連臣角流產胎安置所料年底啟用　將提供400個安放位置

政府近年積極研究改善處理未滿24周的流產胎，立法會今日（13日）就此議題召開本會期最後一次會議。 食物及衞生局副局長徐德義稱，東區哥連臣角的流產胎安放位置料於今年底投入服務；而正待立法會財委會審議的沙田石門和北區沙嶺骨灰安置所，亦分別設有流產胎的安放設施，屆時全港的安放位置數目將增加至約1300個。 另外，食環署已在在葵涌火葬場附近，闢出流產胎火化和安葬設施；倘施工進展順利，將能於2021年年底前完成。

食物及衞生局副局長徐德義稱，東區哥連臣角將提供400個流產胎安放位置，料於今年底投入服務。（張浩維攝）

食物及衞生局副局長徐德義稱，東區哥連臣角將提供400個流產胎安放位置，料於今年底投入服務；而正待立法會財委會審議的沙田石門和北區沙嶺骨灰安置所，亦分別包括各300個流產胎的安放設施，屆時全港的安放位置數目將增加至約1300個。

另外，食環署已在在葵涌火葬場附近，闢出流產胎火化和安葬設施，面積約為90平方米。議案獲已區議會支持，倘施工進展順利，將能於 2021年年底前完成。

粉嶺和合石永愛園使用率僅為39%

人民力量議員陳志全指出，位於粉嶺和合石的安放流產胎設施永愛園，至今使用率僅為39%， 質疑當局沒有積極向父母介紹此服務。而社福界議員邵家臻稱，有家長表示安放流產胎的資訊有限 ，他們需「醫院、食環署兩邊走」以索取資料和跟進流程，花近兩個月才能安置遺體。

食環署副署長黃淑嫻承認，父母未必掌握本港有流產胎安放服務，日後會加強宣傳，以及盡早透過醫院管理局與家屬溝通。她又稱，若父母透過文書同意交由食環署處理流產胎遺體， 有關人員會將其火化，不會當成醫療廢物處理。