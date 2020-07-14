教大新書紀錄昔日名校校舍　用AR及VR科技「遊覽」戰前皇仁書院

香港教育大學團隊出版「香港教育故事」系列的第三部作品《搖籃地—中西區教育今昔》，從歷史、社會、學校及建築的角度度，解說香港教育發展。而建築物方面，讀者更可透過擴增實境（Augmented Reality/AR) 以及虛擬實景（Virtual Reality/VR) 技術，欣賞昔日的校舍建築，包括今皇仁書院前身中央書院、英皇書院、聖保羅書院等，「遊覽」被二戰戰火破壞前的名校校舍。

應用VR技術 重現昔日校園

書中分為四個章節，頭兩章講述中西區教育發展、學校和辦學團體的歷史，當中會有大量珍貴歷史照片，第三章講述百年學校的建築風格，第四章則透過訪問的方式，讓讀者了解更多昔日學校的生活點滴。

整本書最大特色，在於其AR及VR技術的應用，讓讀者可利用手機透視立體校舍模型，穿梭其中，欣賞昔日校舍的建築特色及獨有特質。

多張珍貴歷史照片 重現昔日名校風光

書中分為四個章節，頭兩章講述中西區教育發展、學校和辦學團體的歷史，當中包括大量傳統名校，例如中央書院（即現今皇仁書院前身）、英皇書院、聖保羅書院等。當中更有大量當時的珍貴歷史照片，例如當年的學生、教職員合照以及書院舊貌等。

應用VR技術 欣賞昔日名校校舍舊貌

第三章則講述百年學校的建築風格，而整本書最大特色，在於其AR及VR技術的應用，讓讀者可利用手機透視立體昔日名校校舍模型，穿梭其中，欣賞昔日校舍的建築特色及獨有特質，當中更包括了大量已拆卸的歷史校舍，例如在第二次世界大戰中被戰火破壞的皇仁書院及聖保羅書院校舍的舊貌。編著團隊根據現存的圖片和圖則，將已消失的建築物重新建立、重現讀者眼前。

除此之外，第三章亦會從建築學的角度去分析中西區傳統名校的建築風格，例如聖士提反女子中學古典與現代建築合一的風格，以新喬治時期風格為基礎，配以裝飾藝術風格的裝飾，並保留一些新古典風格構件等，從建築學的角度上充份分析傳統名校的建築特色。

第四章則透過訪問的方式，讓讀者了解更多昔日學校的生活點滴。編著團隊走訪各中西區傳統名校，訪問到傳統名校的學生和校名，將當年的學習狀況分享給讀者。