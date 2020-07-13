新冠肺炎｜MOKO男店員初步確診　niko and：員工後來檢測呈陰性

新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心傳染病處主任張竹君於周六（11日）表示，一名初步確診25歲男子，於旺角MOKO新世紀廣場上班。 零售商「niko and ...」 今日（13日）在Facebook專頁發帖文表示，於7月10日早上接獲通知，MOKO分店有一名員工因與新冠肺炎確診者有接觸，被列為初步確診者。該分店已即時停業一天，惟涉事該員工於後來兩次檢測結果均為陰性。

張竹君於上周六表示，一名25歲男子初步確診，他是居於水泉澳邨明泉樓21歲女子（個案1383）的男友，於旺角MOKO新世紀廣場上班，近日曾與同事於旺角火水爐冰室火鍋「打邊爐」。

niko and ... ：MOKO所有員工檢測結果均為陰性

「niko and ... 」今日表示，於7月10日早上接獲通知，MOKO分店有一名員工因與新冠肺炎確診者有接觸，於7月10日被列為疑似初步確診者。該分店已即時停業一天，並於當日安排專業人士為全店深度清潔及消毒。涉事員工於醫院完成兩次檢測及接受觀察，兩次檢測結果均為陰性。而涉事分店所有相關員工，已於7月10日當天到醫院進行檢測，檢測結果均為陰性。

涉事分店已根據衛生防護中心指示，跟進該名員工健康狀況及所有措施，相關人士已遵循衛生署指引檢驗及隔離。其他分店亦已採取一系列應對措施，包括全線員工上班前必須量度體溫及佩戴口罩，如有發燒及其他徵狀，會即時安排員工停止上班及盡快求醫。另外，全線店內亦有提供酒精搓手液及濕紙巾。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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涉事店舖所在的MOKO新世紀商場服務處則表示，留意到衛生防護中心早前記者會，提及一名於MOKO工作的男士。服務處已即時致電衞生防護中心，惜未能取得任何具體資訊。為保障場內租戶、顧客及員工健康安全，服務處已立即安排清潔承辦商，於當日徹底清潔商場的公眾地方及設施，並發出通告予所有租戶。服務處會繼續與各租戶保持密切溝通，全面加強物業的清潔工作，確保商場衛生水平。