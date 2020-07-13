新冠肺炎｜港爆疫情　一周9000港人經深圳灣回內地　按周增八成

本港新冠肺炎疫情上月有放緩跡象，惟自上周起急轉直下，出現多個本地感染群組爆發，遍布全港多區。疫情陰霾重臨，港人離境到內地數字亦有上升趨勢，經深圳灣出境港人數字，在爆疫一周（本月5至11日）合共有8,913人次，較對上一周（6月28至7月4日）上升八成。其中7月5日可謂分水嶺，同日「彬記粥麵美食」廚師成大爆發確診開端，此後平均每日有逾千人次港人北上，上周六（11日）更達2,017人次，屬近日新高，數字較對上一個周六（4日）高出1.85倍。

本港爆發第三波疫情，7月11日有2,455人次經深圳灣離港。（資料圖片）

本港6月底至7月中深圳灣口岸出境數字

爆疫前一周每日平均700人次北上

入境處數字顯示，6月28日至7月4日新冠肺炎疫情緩和的一周，經深圳灣口岸出境的香港居民共有4,950人次，平均每日707人；當中7月2日人次最多，但只有918人次。

不過港人離境數字隨疫情急劇轉壞而出現變化，經深圳灣口岸離境港人開始飆升。衞生防護中心於本月5日公布，坪石邨「彬記粥麵美食」一名廚師確診，當日僅有664人次出境，仍處於較低水平，但翌日（6日）離境港人數字已經「破千」，達1,040人次。

上周六錄得2,017人次出境

上周二（7日），本港驚爆「新發茶餐廳群組」、「港泰護老中心群組」及九龍東多人確診後，本港正式進入第三波疫情，當日出境港人數字錄1,106人次。此後數日離港人次再攀升，上周五（10日）教育局宣布全港中小學及幼稚園提早放暑假，即日錄得1,567人次港人離境，而上周六（11日）更錄得2,017人次，是近日最高，較之前的周六（4日，707人）升1.85倍。

綜合而言，本港上周經歷爆疫一周，最為嚴峻的數天（7日至11日）共錄得7,209人次港人經深圳灣口岸離境，整周就合共8,913人次。數字與對上一周比較，升幅達八成。昨日（12日）出境港人亦達1,528人次，數字雖稍為回落，但較上一個周日（5日）的664人次，高出1.3倍。

內地訪客經深圳灣口岸回內地數字同樣上升，上周（本月5日至11日）合共有1,404人次，較對上一周569人次上升近1.5倍，其中前日（11日）出境人數最多，有427人次。

按照現時深圳市政府防疫政策，所有經深圳口岸入境人士，均需在深圳市就地集中隔離醫學觀察14天，接受核酸檢測，並自費進行隔離。

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