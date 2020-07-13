新冠肺炎｜食肆再度一枱上限4人　「加辣」晚6朝5不准堂食

新冠肺炎疫情第三波大爆發，近8日錄得253宗確診個案，當中182宗為本地感染。特首林鄭月娥今晚（13日）召開記者會，公布收緊防疫措施，重新將限聚令由目前50人減至最多4，同時食肆每枱也由不設限，大幅縮減至最多4人，並首度規定食肆每日下午6時至翌日早上5時，不准設堂食，只能外賣。新規定由本周三（15日）凌晨0時起生效，暫為期7天。 香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，是次社區爆發難以預測持續多久，預料食肆生意在這一、兩個星期會大受打擊，生意甚至跌回3至4月的谷底。

本港第三波疫情大爆發，政府公布食肆再度一枱上限4人。（李澤彤攝）

第三波疫情爆發，今天（13日）新增52宗確診個案，其中41宗屬本地個案，有20宗個案源頭不明。

連日來多宗個案涉及多間食肆，林鄭月娥今晚公布，限聚令收緊至4人。在餐飲業的限制收緊，食肆食客人數由目前可通常座位數目八成，降回五成；每枱最多坐四人，並且在每日下午6時至翌日早上5時，不准堂食，只能外賣。新限制由本周三凌晨起，暫為期7天。

林鄭表示，過去6個月從無執行過此措施，但現在疫情嚴峻，需要加強管制餐飲業。

第三波疫情爆發，食肆限四人一枱，香港餐飲聯業協會會長黃家和料食肆生意再跌至3月谷底。（資料圖片）

黃家和 ：今期源頭不明更令人擔心

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，是次社區爆發嚴重，難以預測持續多久，預料食肆生意在這一、兩個星期會大受打擊，生意甚至跌回3至4月的谷底。他指在3至4月餐飲業大受打擊，生意跌了四至六成，即使外賣增加也不足以彌補損失。他認為因為政府早前派發了資助，食肆未必立刻倒閉，但疫情來勢洶洶，之後可能會有食肆解顧員工。

黃家和表示，早前疫情較為穩定，食肆生意轉好，尤其是父親節，食肆和市民有所鬆懈。相比起3月，是次第三波疫情在多區食肆爆發，源頭不明，令他更加擔心。他懷疑限聚令下最多四人一枱的食肆限制是否可以控制疫情。

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