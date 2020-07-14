新冠肺炎｜何栢良：多患者去過茶餐廳　餐具放枱易污染　倡禁堂食

新型冠狀病毒肺炎疫情出現第三波爆發，政府昨日（13日）公布周三（15日）起實施一系列新防疫措施，涉在交通工具必須戴口罩，否則可罰款5000元；以及要求食肆在特定時段僅能提供外賣等。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（14日）接受商台節目訪問時，政府推出的新措施有效， 惟仍有地方可作改進。他續指，高危的餐飲場所集中在茶餐廳，應推出更辣的措施例如全日不准堂食。同時又指，茶餐廳環境較為狹窄、食具的擺放較易感染，建議業界主動推出防疫措施，否則當局或要求強制停業。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 15 + 14 + 13

何栢良解釋，茶餐廳收費便宜，間隔只靠隔板，相信食桌間相距不足1.5米，加上樓底低令空氣不流通，廚師很多沒有帶口罩。他又指，茶餐廳的樓面人員手套容易被污染，加上茶餐廳不少食具都直接放在桌面上，很大機會被污染，下個食客容易因而「中招」，故認為茶餐廳食客用餐後，可自行收拾餐具到指定地點。

何栢良建議，茶餐廳在人手許可下，可分開兩組人，一批只處理污染物，一批只處理清潔。他又指，食肆業界可主動思考並推出防疫措施，否則政府將要求他們強制停業。他強調，最大的防疫效果是減少人流外出。

有確診者曾光顧新發茶餐廳。（資料圖片 / 陳永武攝）

應將美國巴西列做高風險國家

何相信，今次疫情爆發下，要過一段長時間才可考慮放寬防疫措施，因預料家庭內有傳播。他表示，下一步考慮放寬措施的其中一個關鍵，是檢討今次措施有何不足，而今次的不足之處，相信是在邊境檢疫不夠徹底。他表示，只列出七個高風險地區作為範圍實在太窄，不包括美國、巴西等地亦屬奇怪，認為將所有海外地區列為高危地方才「守得住」，又指實施家居隔離始終有風險，政府不應再擠牙膏式，有個案時才推出新措施。

遲大規模檢測 證港府視野窄

對於今次針對的士司機有傳播鏈才針對作檢測，何栢良認為這樣推出政策「視野較窄」，如果只看香港情況，將令所有措施都是出了事才推出。他續指，理想的做法，其實應該強制商場等所有地方都要戴口罩，例如市民離家後即要戴口罩，除了特定情況才可不戴口罩。

何補充，他在醫院見過有員工露出鼻孔或拉至下巴，認為這就是風險。