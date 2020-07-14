新冠肺炎｜紅十字會：確診者血液無發現病毒　接受輸血病人無不適

新冠肺炎疫情再爆發，醫管局紅十字會輸血服務中心證實，一名確診者確診前曾到西九龍捐血站捐血，有關血液更已輸入病人身上。紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣今日透露，確診者捐出的紅血球及血漿經檢測後，並無發現新冠病毒，而曾接受其血小板的病人暫無不適。

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紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣今日（14日）在港台節目中表示，紅十字會昨日（13日）凌晨接到傳媒查詢疑有捐血者前日確診，至13日早上接獲該名捐血者通知已確診。他感激捐血人士主動申報，並解釋由於血小板有效期只5日，故確診者7月5日捐血後，血小板在7月9日已被輸入病人體內。

他指，事後紅十字會與醫管局及防護中心商討並進行追蹤，抽出由該名確診者捐出、尚未使用的紅血球及血漿，樣本測試沒發現病毒，而受助人至今沒不適。曾接觸確診者的醫護亦毋須隔離。

醫管局紅十字會輸血服務中心證實，一名確診者確診前曾到西九龍捐血站捐血，有關血液更已輸入病人身上。（資料圖片／梁鵬威攝）

日後可否新增檢測以避免同類事件？李卓廣直言，全球沒針對新冠肺炎的血液常規檢測，目前依賴外遊史、接觸史及有否病徵判斷可否捐血；而以往紀錄顯示，經血液傳播新冠病毒風險低，料事件不會影響市民捐血意慾，惟料受疫情影響，流動隊數量將會減少，將影響捐血安排。他強調紅十字會有保持捐血站清潔，鼓勵市民預約捐血。