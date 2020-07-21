失業率6.2%　求職網：首半年畢業生職位空缺跌55%　搵工或逾3個月

失業率持續上升， 昨日公布失業率進一步升至6.2%，加上本地第三波疫情爆發，求職市場滿佈陰霾。求職網站JobsDB香港區行政總裁仇昆石指，分析網站數據，首半年畢業生空缺較往年同期跌5成半，坦言是「比較大嘅跌幅」。 疫情反覆，但他預料大部分僱主處於觀望態度，未必會重返年初時的情況，「唔覺得突然間會跌返晒工作數量。」不過，他坦言今年競爭大，畢業生或需有心理準備，今年平均搵工時間需逾三個月。

仇昆石指，首半年畢業生空缺數目約3萬個，較往年同期跌5成半，分析1至3月跌幅較大，而在4、5月疫情緩和時，下跌走勢已有緩和跡象。他指，整體減少職位包括航空、旅遊、零售、出入口、款待，惟金融服務、電子及數碼轉型等工種沒太受影響，而物管行業更「逆市」上升65%。他特別提到，在疫情中消費模式有所改變，企業轉型e-Commerce，令相關人才需求增加。



港爆第三波疫情 料僱主持觀望態度



第三波疫情近日爆發，仇昆石料大部分僱主處於觀望態度，未必會重返疫情初情況，「唔覺得突然間會跌返晒工作數量」。另外，仇又強調，是次情況有別與2003年沙士、2009年的金融風暴，直言是全球受到影響，特別是歐洲、美國疫情較嚴重，影響到不同行業。

本港近日爆發第三波疫情，有求職網站指不少僱主處於觀望態度。（資料圖片）

去年加薪5.1% 今年僅1.3% 薪酬加幅趨向持平

仇又提到，每份畢業生職位空缺的平均申請人數在今年首半年期間，較去年同期錄得1倍升幅。他說，根據去年調查，畢業生平均於3個月內找到工作，提醒今年要有心理準備，搵工時間更長。談及今年畢業生的起薪點，他指去年約16,800元，今年則有待調查，然而比較今年和去年的打工仔薪酬調查，去年加薪幅度達5.1%，今年僅得1.3%，「你可以提到今年升幅比上年差幾大」。

仇又提到，首半年畢業生職位空缺的平均申請人數錄得1倍升幅。（盧翊銘攝）

多畢業生揀做Slash、Freelancer



他認為，不少兼職空缺在疫情下亦有很大升幅，畢業生亦趨向做Slash（斜槓族），Freelancer（自由工作者）。他建議，畢業生可更新市場需要，時刻增值自己，包括修讀相關課程。疫情下，各大企業傾向以線上形式面試，他提醒求職者同樣要注意禮儀、衣著，另外在設計履歷時，不應以模板（Template）形式製作，可以更個人化，讓僱主了解到個人特點。他勉勵畢業生不用太灰心，笑言：「坦白講，出嚟做嘢都係2、30年，第一年做少啲都唔係好大影響。」