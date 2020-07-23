青年失業率創近十年高位　青協倡放寬青見門檻　開1,500時限職位

失業率持續上升，本周一(20日)公布失業率升至6.2%屬逾15年高位，而餐飲服務活動業升至14.7%；踏入畢業季節，本屆中學文憑試昨日(21日)放榜，卻遇上本地第三波疫情爆發，求職市場滿佈陰霾，青年失業率更是創近十年新高，15至19歲人士的失業率在4月至6月升至18.8%。另外，大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）的數據顯示，今年首半年職業空缺有28,880個，較去年的51,521個，大跌近四成半。 雖然政府早前在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來兩年，在公營及私營界別創造約3萬個有時限職位，但青協認為，針對大學畢業生的支援不足，建議放寬「展翅青見計劃」門檻，開設1,500個有時限職位。

政府最近（20日）公布失業率最新數字，4月至6月的失業率攀升至6.2%，逾15年最高，而15至19歲青年失業率亦創近十年新高，在4月至6月升至18.8%。

香港青年協會督導主任鄺穎琦認為，近年整體青年學歷雖然提高了，但與市埸需求卻未必配合到，「讀完可能學歷高，但未必做到相配工作」，部分青年只能夠退而求其次，從事一些非專業、低技術工作，形容情況如「向下流」。她說，「每一年都講起薪點同以前一樣或更低，呢個亦係一個青年人嘅問題」，坦言青年人看不到發展方向，對未來感到無力、失望。

大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）的數據顯示，首半年職業空缺大跌近四成半。（資料圖片）

建議將「青見」服務對象放寬至持學位青年

「展翅青見計劃」透過勞工處、僱主和服務機構的通力合作，為15至24歲、學歷在副學位或以下的離校青年人，提供職前和在職培訓。然而，去年審計署報告提及， 15至24歲青年失業人數稍減，惟參加人數大跌42%。鄺穎琦亦提到，近年申請個案越來越少，主因是大部分副學士生會繼續升學。她建議，政府應考慮將「青見」服務對象，放寬至持有大學學位的15至29歲青年。

香港青年協會督導主任鄺穎琦認為，近年整體青年學歷雖然提高了，但與市埸需求卻未必配合到，造成「向下流」情況。（黃詠榆攝）

另外，政府早前在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來兩年，在公營及私營界別創造約3萬個有時限職位。鄺穎琦認為，現時只針對個別學科，如環保、樓宇測量等，亦不是開放予所有青年人，建議政府增設1,500有限時青年職位，涵蓋資訊及通訊科技、創意工業、社區服務行業等，並為他們提供職前、在職和離職前培訓、及6個月生涯就業輔導。

青協建議政府增設1,500個有限時青年職位，涵蓋資訊及通訊科技、創意工業、社區服務行業等。（黃詠榆攝）

勞工處回覆查詢時指，推行「展翅青見計劃」，旨在協助較低學歷的青年人就業，考慮到這批青年人在就業所遇到的困難及所需要的支援，與較年長或學歷程度較高人士不同，而此年齡組別的失業率亦較顯著，故計劃會集中資源運用，致力針對他們。



至於年齡介乎25至29歲人士的就業服務需要，勞工處已成立兩所名為「青年就業起點」的青年就業資源中心，為15至29歲的青年人提供由「職業規劃」至「事業發展」個人化服務和全方位支援，包括職業潛能評估及擇業指導等。