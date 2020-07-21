DSE 放榜 2020｜中學文憑試誕4男3女 7科5**狀元　2人屬超級狀元

2020中學文憑試明日（22日）放榜，考評局今日（21日）舉行記者會，公布整體考生表現。因疫情影響，本屆考試的中文及英文口試被取消，歷史科亦因涉及日本侵華問題，引起爭議。 考評局公布，今年共有50,809名考生，當中45,257名學校考生及5,552名自修生。在核心科目考獲「3322」的日校考生共有18,634人、考獲符合「33222」學士學位基本收生要求的日校考生有18,572人，佔整體日校考生42.1%；考評局秘書長蘇國生預計，今年考獲「332233」的14,987名考生，很有機會可入讀政府資助大學學士課程。另外，今年中學文憑試誕4男3女7科5**狀元，當中1男1女屬超級狀元，即同時在數學伸延部份考獲5**。 蘇國生指本屆文憑試充滿挑戰，每位考生也經歷了不一樣的文憑試，在眾多不肯定下仍堅毅面對，為他們感到驕傲。

2020 DSE將於明日放榜。（資料圖片／羅君豪攝）

考評局公布，今年共有50,809名考生，比去年56,159少，當中45,257名學校考生及5,552名自修生。受新型冠狀病毒疫情所影響，今年有310名考生因患病或其他原因而缺席考試，向考評局申請成績評估。本屆最年輕的日校考生及自修生均屬15歲，而最年長學校考生為65歲，自修生則是68歲。



考獲「332233」的1.5萬名考生 很有機會入八大

在核心科目考獲「3322」的日校考生共有18,634人、考獲「33222」學士學位基本收生要求的日校考生有18,572人，佔整體日校考生42.1%，比例與去年相若；考評局秘書長蘇國生預計，今年考獲「332233」的14,987名考生，很有機會可入讀政府資助大學；惟蘇國生強調，實際上科目有不同要求，部分學系亦會按科目有權重，有關分數只屬大概參考。

考評局秘書長蘇國生形容，本屆文憑試充滿挑戰，每位考生也經歷了不一樣的文憑試，在眾多不肯定下仍堅毅面對，為他們感到驕傲。（余俊亮攝）

中英科取消口試 麥勁生指成績去年無明顯距離

至於今年受疫情影響，而取消口試的中文及英文科成績，中文科考獲3級或以上考生有58.3%、5級或以上則有10.4%，英文科考獲3級或以上有55%，5級或以上10.2%；數學必修部份，81.9%考生取得第2級或以上成績，14.5%則取得第5級或以上成績。至於通識科，2級或以上考生達88.4%、5級或以上有7.1%，比去年的91.4%及10.4%微跌。

考評局總監（公開考試）麥勁生指，雖然中英科取消口試，但看不到成績與去年有明顯距離，至於校本評核(SBA)，他表示有作分數調整。中文科在取消口試後，以其他三卷別調整該科分數，他強調看不到考生中文科表現與以往有明顯分別，而考獲2至4級的考生比例更有所上升。

2020年DSE放榜統計數字。（香港01製圖）

兩名SEN生考獲6科5**



蘇國生指，今年中學文憑試誕4男3女7科5**狀元，當中兩人在數學伸延部份考獲5**，屬超級狀元。另有一名考生，在6科甲類科目均考獲5**及一科丙類語言科目考獲A級最高級別成績，成為另類狀元。另有29名考生考獲6科5**。

此外，有4名特殊教育學習需要考生考獲佳績，其中兩考生考獲6科5**，1男生考獲5科5**、1男生考獲4科5**。

考評局取消了應屆中學文憑試（DSE）歷史科「日本於1900至1945年對中國帶來利多於弊，你是否同意此說？」分題。（資料圖片／黃舒慧攝）

歷史科考獲第3至5級成績比例較去年跌

本屆考試中歷史科DQ試題一事備受關注，考評局總經理（評核發展、項目）蔡筱坤於記者會上主動提及歷史科情況，指考評局取消卷一第2題分題C，然後以兩方法推算考生在該題的分數；據早前公布方法, 一是用第2條A、B部得分推算C的得分，第二方法是用該卷1、3、4分題C推算第2C分題表現，兩者以較高分作考生的2C分題得分，希望保障考生利益。

她表示，比較了第2題與其他3題得分，無發現特別或異常情況，「整個卷一及科目得分，與去年、往年相若，希望同學放心」。今屆歷史科考生考獲1、2級或以上的比例與去年相若，但能獲第3至5級的考生較去年少，蔡筱坤解釋指，不同年份因水平參照及不同年度考生表現會有波動，認為有關波動情況屬正常。

2020中學文憑試（DSE）將於明日（22日）放榜，考評局今日召開記者會，公布考生整體表現。（資料圖片／李澤彤攝）

蘇國生：考生在眾多不肯定下仍堅毅面對 為他們感到驕傲

考評局秘書長蘇國生形容，本屆文憑試充滿挑戰，每位考生也經歷了不一樣的文憑試，在眾多不肯定下仍堅毅面對，為他們感到驕傲。為拉闊考生距離、預防疫情，考評局今年動用354個禮堂、逾3400課室作試場；而負責筆試及聆聽的人員，達2.4萬人次，比去年多一倍。他感激各方配合，最終無考生或人員在考試中受感染。