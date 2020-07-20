DSE 2020 ｜社會事件疫情令學生現創傷壓力　專家籲網上聚會減壓

中學文憑試將於周三（23日）放榜，考生先經歷反修例風波，再面對疫情，有精神科醫生麥永接形容，疫情下未知數太多，考生普遍易感壓力及情緒波動。 而註冊臨床心理學家鄒凱詩亦表示，疫情下考生求助不減反增，今年更首有考生「疑病」、出現創傷後壓力症候群（PTSD），當中有考生擔心染疫，每日測量多次體溫仍憂心不已；另有考生受反修例事件影響，情緒未穩便要迎戰DSE，出現創傷後壓力症候群（PTSD）。 疫情下不宜外出，專家建議考生轉視像聚會，放榜前亦宜放鬆心情：「轉網上視像唱K、打機，都一樣可以共同進退」，並及早調整作息，在家做帶氧運動、瑜伽等，預備應付放榜。

精神科專科醫生麥永接指出，本屆文憑試考生面對特別社會情況，未知數太多，壓力難以估計。（資料圖片）

精神科專科醫生麥永接指出，本屆文憑試考生面對特別的社會情況，再遇疫情，未知數太多，壓力難以估計，情緒波動難避免。

先是社會不穩，之後疫情遍及全球，現在再有第三波爆發，考生會擔心成績未達預期，且不論本地或海外升學都受疫情影響，未知數太多。 精神科專科醫生麥永接

面「三面夾擊」壓力 學生易感無助及焦慮

麥永接收到一名校生求助，形容受社會事件、疫情及學業壓力「三面夾擊」，失眠且無故地肚痛及腹瀉。

他說，考生經歷社會事件再遇疫情，易感無助及焦慮，家長可把握機會陪伴子女，一起尋找升學資料、留意疫情下院校收生安排有否變動，「既有精神上支持，又有實際支援及建議」，並讓考生明白「人生本就充滿不確定性，人生最重要的是健康及家人」。

註冊臨床心理學家鄒凱詩直言，普遍年輕人皆關注反修例風波的事態發展，之後的疫情打亂考生「陣腳」，再遇歷史科考題被DQ，可理解考生易感壓力及無助。（資料圖片／梁鵬威攝）

有學生因疫情令行致變神經質 情緒繃緊

註冊臨床心理學家鄒凱詩亦認同，普遍年輕人皆關注反修例風波的事態發展，其後疫情打亂了考生「陣腳」，再遇歷史科考題被「DQ」，考生難免感壓力及無助。放榜前夕本港出現第三波爆發，市民多減少外出，惟她透露，求助DSE生人數有輕微增長，而除了常見的抑鬱、焦慮，更出現「疑病」及「創傷後壓力症」的考生個案。

鄒凱詩舉例指，有考生十分緊張及擔心自己染疫，行為十分神經質，即使已知沒發燒，仍不停量度體溫，情緒繃緊，幸接受輔導及在家人開解下，情況有所好轉。

家長忌說「放鬆點、別想太多」

至於創傷後壓力症候群（PTSD）的考生，她解釋，社會事件令全港關注，即使非現場經歷，部分人看直播時太投入，有感生命受威脅而持續驚怕，他們在壓力未舒減下就考DSE，接近「爆煲」。

以往不少考生會在放榜前夕相約朋友共聚，放鬆心情，疫情下不宜外出，鄒凱詩建議考生轉視像聚會：「轉網上視像唱K、打機，都一樣可以共同進退」，並及早調整作息，在家做帶氧運動、瑜伽等，預備應付放榜。她又提醒家長忌說「放鬆點、別想太多」等無法表達同理心的說話，可以「明白你壓力大、無論如何都支持你」等為子女打氣。