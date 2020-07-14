恒大將開3個新學士課程　料新學年收生跌一成　延至9.11開學

中學文憑試將於下周三（22日）放榜，香港恒生大學校長何順文透露，應屆中六生人數下跌，料2020/21學年收生人數會較本學年跌約一成至2,000人，而恒大將開辦3個學士及1個碩士新課程，以吸引更多學生報讀。因應疫情，恒大在DSE放榜後將提供網上諮詢，並彈性安排報讀學生參加視像面試，另計劃將下學年開學日延遲一星期，至9月11日才復課。 何順文說，有信心9月開學時可恢復面授教學，倘屆時疫情仍不穩，校方會在可行情況下推混合教學，學生可自選回校或網上實時上課。

受疫情影響，香港恒生大學下學年將延至9月11日開學。（資料圖片）

恒大2020/21學年將推三個新學士課程，包括藝術設計、經濟學工商管理、綜合工商管理；當中藝術設計課程將包含創新科技及管理元素，如擴增實境（AR）及虛礙實境（VR）等，希望畢業生可將藝術文化設計應用在科技及商業活動中。而經濟學工商管理課程容許學生按個人發展需要自由組合課程，彈性較一般課程大。恒大另新增行政人員保險理學碩士課程，可供有保險界工作經驗人士進修之用。學額方面，綜合工商管理課程首年預計可收70個一年級生，其餘三課程則分別可收約40人。

香港恒生大學校長何順文表示，下學年將設榮譽學院，每年重點培訓最多20名學生，成為關懷本地及世界、擁國際視野、對社會有承擔的未來領袖。（資料圖片）

憂內地生趕不及開學前到港 恒大促政府加快處理學生簽證申請



反修例風波後再迎疫情，何順文透露，恒大2020/21學年整體目標收生人數較本學年少約一成，只約2,000人，惟恒大2018年獲正名後，收生持續數年上升，他相信今次只是輕微跌幅，院校發展及收生情況仍然健康。

何順文又說，校方預留約150學額予內地生，暫接獲700至800人申請，反應不俗，只是內地高考延遲約一個月開考，內地生放榜後未必有足夠時間申請學生簽證來港，故恒大已與政府相關部門溝通，期望屆時可加快處理學生簽證申請。

恒大將新設「亞洲語言文化中心」，開辦語言體驗班及考試輔導班，讓學生認識多國文化，提升語言能力。（資料圖片）

新學年起重點培訓20優異生 另設多國語言教學

除了新課程，恒大將新設「亞洲語言文化中心」，開辦語言體驗班及考試輔導班，讓學生認識多國文化，提升語言能力，如應付日語及韓語水平測試。為配合一帶一路發展，恒大亦計劃開辦越南文、泰文、菲律賓語等亞洲語言入門班。

為重點培訓優秀學生，恒大將成立榮譽學院，成績優異的二年級生可申請加入，接受額外訓練、參加不同交流及實習。何解釋，每年榮譽學院只會選取不多於20人，希望培訓他們成關懷本地及世界、擁國際視野、對社會有承擔的未來領袖。

考慮到本地及內地生公開試及放榜皆受疫情影響，恒大暫定將2020/21學年開學日延遲約一星期、至9月11日才開學。何順文指，暫有信心9月開學時可恢復面授教學，若屆時疫情仍不穩，校方將在可行情況下推混合教學，學生可自選回校或網上實時上課。

香港恒生大學校長何順文透露，暫有信心9月開學時可恢復面授教學，倘屆時疫情仍不穩，校方會在可行情況下推混合教學，學生可自選回校或網上實時上課。（受訪者提供）

《港區國安法》6月30日深夜刊憲生效，何認為，目前評價國安法對大學或學術自由有否影響是為時尚早，需時觀察，但他個人認為，若學界只履行正常學術職責，影響較輕微。