新冠肺炎｜楊潤雄：學校應停辦謝師宴　考試安排跟從DSE防疫指引

新冠肺炎疫情爆發第三波，本港多間中小學相繼有學生或其家人確診，教育局昨日（10日）終宣布由下周一起全港再停課，惟考試可繼續。 教育局局長楊潤雄今日（11日）表示，希望大家能跟從衞生防護中心傳染病處主任張竹君的指引，避免舉辦謝師宴。校內考試則應參考文憑試的防疫指引，桌與桌之間保持1.8米距離，希望學校能趁學生停課作相應調整。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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教育局局長楊潤雄表示，當局需每日跟進疫情發展，為求令學生安全。畢業禮或謝師宴「辦得到就最好」，但也應聽從醫療意見。他引述，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日明言，學校最好避免舉辦謝師宴，希望大家能跟從她的指引。而畢業禮的人與人接觸較少，校方可視乎出席人數及距離，考慮風險後再作決定。至於7月22日文憑放榜，楊暫時覺得仍可在校舉行，師生需注意衞生及安全。

楊潤雄續稱，校內考試是靜態活動，可繼續進行。他建議學校參考文憑試的防疫措施指引，桌與桌之間保持1.8米距離，至少也應保持1米。他呼籲學校趁學生停課，適當利用人手調整課室安排。