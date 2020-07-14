六旬男涉推警胸口下巴被控襲警　證人認有警「鋤」被告兩下

六旬男司機被指今年1月在遮打花園舉辦「天下制裁」集會期間，在附近襲擊一名警員。六旬漢否認指控，案件今（14日）於東區裁判法院開審。警員供稱被告在馬路逗留，他上前勸對方返回行人路時遭推胸口，因而後退一小步。他欲制服被告時，再遭拳打下巴一下，感到痛楚。辯方指錄影顯示有人持罐狀物向被告「鋤」兩下，被告隨即掩頭倒地，警員同意片中的警員有此動作，但不清楚有無實際碰到被告。裁判官香淑嫻裁定表證成立，被告決定不自辯，亦不傳證人。辯方將於周四作結案陳詞。

被告施振英（60歲，家庭司機）否認於1月19日在中環遮打道與會所街交界襲擊正在執行職務的警員A。

指被告站在馬路中心

機場特警警員A供稱，當時兼任俗稱「速龍小隊」的特別職務小隊，下午4時許接報指遮打花園有警察被打、示威者走出花園佔據馬路，其小隊從律政中心前往該處掃蕩，沿途看到示威者叫囂及投擲雜物，警方亦放了催淚彈。A指，小隊4時半左右行抵遮打道與會所街，警方驅散後，大部份佔路的示威者回到行人路，被告卻留在馬路中心。

被告施振英在傘陣掩護下離開。(林樂兒攝)

指被告用中度力推其胸口

A續道，他上前勸籲被告但不獲理會，其同袍李煒杰伸手示意返回行人路時則被撥開。A警告被告不要襲警，對方卻用雙手以中度力度推其胸口一下，使A後退一小步。A隨後行近欲以制服，被告就用右手以中等力度拳打其下巴一下。A補充他戴著防毒頭盔，被告打向下巴位置，令頭盔撞到兩側下顎骨，他因而感到痛楚，但未有受傷。

與被告一同倒地

A及後撲向被告，其同袍亦幫忙制服，混亂中警方與被告一同倒地，被告奮力反抗，最終也被按地制服。A稱將被告帶上行人路翻身上手銬時，發現其左後腦有血。被告雖然清醒但無回應為何負傷，A亦不清楚他何時受傷。

被告沒有護具亦無武器

辯方指，被告在馬路上沒有做出構成危險的動作，A對此不認同，但承認被告沒有穿上護具或持有武器，亦無作出挑釁或攻擊的舉動。辯方呈上截圖，形容被告遭驅趕時頭部稍為後仰、重心向後，而A則雙腳前後分開、身體傾前。她指被告在此狀態下根本無法伸手推胸口，並指他不曾拳打下巴，A均表示不同意。

警員李煒杰稱被告曾要求洗去頭部血跡。(林樂兒攝)

有警持罐向被告「鋤」兩下

A認同傳媒的錄影顯示有警員持罐向被告「鋤」兩下，但稱不清楚有無確實碰到被告，他同意被告隨即掩頭倒地。辯方道，其同袍由始至終在場圍著被告，過程中只有被告倒地；被告頭暈要求送院但被拒，並且遭警方淋水。A對以上說法全盤否認，被問及照片中的被告是否流血時，他回應有「紅色液體」，但不肯定那是否血跡。在控方覆問下，A指辯方的片段未有拍到受襲，是因被告在較早前施襲。

指被告要求清血跡而淋水

同隊的警員李煒杰供稱，目睹被告推A的胸口，但未有看到揮拳。他承認制服期間有警員向被告噴胡椒噴霧，但不同意被告郁動是因頭部受傷而不想被按在地上。辯方續指警方向被告淋水，李則解釋對方曾要求清洗頭部的血跡，辯方聞言質疑警方何以淋至全身濕透。

根據雙方承認事實，被告當日送院，被驗出頭皮後方有血腫及裂傷、左小腿瘀傷、前額及肘部擦傷，以上傷勢均為新創，被告同日出院。

案件編號：ESCC180/2020