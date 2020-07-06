中大生涉襲警案　警員現場稱被絆庭上稱被推　被告被裁罪名不成立

中大男學生被指於去年8月25日荃葵青遊行當晚，於警方截查一名女子期間，推倒持盾防暴警員。他早前否認襲警受審，裁判官劉綺雲今（6日）於西九龍裁判法院指，警員現場聲稱被絆倒，但庭上供稱被告用手壓向盾牌，他因而被推跌。劉官認為兩個舉動截然不同，錄影也未見被告衝擊防線或推盾。由於警員作供存疑，法庭裁定被告罪名不成立。

被告稱影片對這類案很重要

被告祝嘉樂（21歲）為中大學生，他被控於去年8月25日在荃灣街市街和眾安街交界的HKT1010店舖外襲擊警員陳勁翔。他散庭後表示感恩，指受到很多人的幫助，又說：「知道呢段時間好難捱，希望有案在身嘅朋友多啲休息。」他續道，錄影對此類案件非常重要，呼籲大家查看手機有無涉案片段，並轉交律師等可靠的人。

官指影片未見推盾情況

警員陳勁翔早前供稱，未有目賭被告推盾，但感到對方以左手掌向盾施力，他因而失平衡向後跌倒，其後同袍才將被告拉入防線。

劉官今分析謂，若情況屬實，被告與盾牌應有明顯的距離，惟涉案錄影絲毫不見距離。

被告指陳自己跌倒

根據錄音謄本，被告現場聲稱陳是自己跌倒，陳則指：「你撠我！你撠我！」劉官表示，「撠」意指下肢意外觸碰硬物、繩索等，而身體被手推則完全涉及另一部位，強調理應不會把兩者混淆。如陳感覺到對方出手推，自然反應該是說出被推，而非被撠。

被告不曾衝擊警方防線

劉官又指，片中大部份時間顯示被告高舉手機拍攝，未有貼近警方，他雖有質疑警員截查一名女子的手法，但不曾衝擊警方防線。法庭慢鏡翻看錄影，認為警方的動作及反應吻合辯方說法，即警察拉被告入防線期間，令被告的身體碰到盾牌。

由於陳的證供存疑，而錄影反映案中各人動作的時間性及連續性，也令人無法肯定控方的指控，法庭遂裁定被告罪名不成立。

案件編號：WKCC3484/2019