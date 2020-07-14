新冠肺炎｜半成的士司機疫境「劈匙」　商會倡短期減租最多100元

新冠肺炎疫情反彈，政府昨日（13日）公布周三（15日）將實施一系列新防疫措施，包括食肆在特定時段禁堂食、市民乘搭交通工具須戴口罩以及關閉12類表列處所等，為期7天。 有的士商會指出，新防疫措施加上司機染疫，近日至少有5%「劈匙」暫不租車。香港的士小巴商總會周國強認為，當局宣布措施後，前線司機反應不算太大，惟商會考慮到政府收緊防疫措施，會對夜更司機打擊甚大，今日（14日）向業界發通告，建議車主於本月15日至21日，為市區的士減車租，日更及夜更車租分別提供30元及100元津貼，助司機渡過難關。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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香港的士商會副主席張志鈞表示，政府宣布一系列新防疫措施後，目前約有5%司機「劈匙」暫不租車。張解釋，劈匙情況相較今年3月已經有改善，政府及的士車主早前相繼向司機提供補貼或車租津貼，故今次未有出現大量「劈匙」情況。最新一輪疫情出現的士司機群組染疫，張形容，前線司機「餐搵餐食餐餐清」，即使有司機感染，前線司機亦唯有做足防疫措施保障自己。

香港的士小巴商總會理事長周國強也指，政府公布新一輪防疫措施後，料對夜更司機的打擊較大。雖然政府今次未有帶頭，要求公務員在家工作，惟疫情進一步惡化，前線司機收入勢必受挫。現時亦有少部分、約1%前線司機礙於疫情關係，「劈匙」暫不租車。

商會發通告倡減市區的士車租7天 日更減30元夜更減100元

香港的士小巴商總會今日向業界發出通告，提及新冠肺炎疫情在社區快速蔓延，政府又宣布新一輪防疫措施，嚴重影響的士營運，夜更司機更慘不忍睹。商會在通告中呼籲旗下會員，體諒司機營業困難，建議明日（15日）起下調市區的士車租，日更車租減30元、夜更車租則減100元，為期7天。

不過通告表明，經營者有權按自己經營成本調整價格，強調減價純屬建議，並非硬性規定。

周國強︰的士司機服務市民染疫 係慘痛經歷

對於政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日中午接受傳媒訪問時表示，料新一波疫情因檢疫漏洞而起，零號個案可能是的士司機。的士於機場等地方接載患者後受感染，再把病毒傳入社區。周國強激動稱，是次疫情爆發，源於政府豁免部分人士強制檢疫安排，多次強調多名的士司機確診，全因服務市民感染，形容是「冒住生命危險接載市民，係慘痛經歷」。