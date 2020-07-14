新冠肺炎｜基金未到手再遇防疫限聚停業　拳館負責人感無奈

政府昨日（13日）宣布收緊防疫措施，健身中心、卡拉OK、酒吧、麻雀館及美容院等12類處所明日（15日）零時開始休業7日，另外康文署旗下康體場所會等亦會暫停開放，直到另行通知。有泰拳館負責人形容當局決定突然，而政府5月接受申請的抗疫基金仍未到手，感到無奈，「10萬元都未收到，而家又停業7日，我都驚（休業）7日又7日。」

立教練在荃灣開設泰拳館，但自3月休業重開後學生人數大跌七成。（盧翊銘攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，並出現第三波爆發。行政長官林鄭月娥昨日（13日）宣布，再度收緊禁聚令及停業令。12類處所，包括健身中心、酒吧、麻雀館及美容院等要再度休業7日。

在荃灣開設泰拳館的立教練表示，對政府決定感到愕然及無奈，只得不足24小時安排，「好混亂，多學生打嚟問，又要出通告俾學生，一時間都處理唔到。」

泰拳館在5月8日重開不足3個月便要再休業7日，立教練無奈說，「政府控制唔到個疫情，我都驚7日又7日。」他形容過去休業的日子，不單是零收入，更錄赤字，無營業也要繳交租金，即使重開後多達七成學生不敢上堂，「夜晚舊時爆晒，而家得返2至3個。學生會驚，都無得怪人。」

學生人數由過去爆堂，變成每日2至3人。（盧翊銘攝）

雖然政府在5月15日起，向註冊體育教練發放7,500元補助，以及向健身中心等發放10萬元補助金，但立教練表示至今仍然「一蚊未袋」。他表示，過去兩周每日至少兩次致電政府查詢進度，但電話一直未有人接聽，「我都唔知補助點，下一輪點申請。」

立教練指，即使泰拳館不能夠營業，也希望改到學生的會所或公園教班，但康文署旗下場所包括公園都要關閉，如迫他們入絕路。他稱，現時主要靠上門教班維生，「孭埋啲裝備，帶pad、橡筋帶上去，但5個學生，一星期上一至兩次，點cover到？」

被問到有甚麼說話想告訴政府？立教練想了一想，「我淨係想講粗口。本身控制到個疫情，無啦啦又豁免人士（檢疫），我哋啲升斗市民都無(辦)法。」

政府向健身中心負責人發放10萬元補助，但立教練仍然未收到款項。（盧翊銘攝）

另外，康文署旗下康體場所會等同樣會在明日0時起暫停開放。記者到過荃灣海濱公園及荃灣體育館視察，除上周已經封守的兒童遊樂場外，其他康樂設施仍然開放。至於體育館內部分今日未有人士租用的場地也已經上鎖，體育館會在今日休館後暫停開放。

康文署昨已表明，由明日起暫停開放所有較早前重開的康樂和文化場地或設施直至另行通知，同時亦取消7月份餘下的所有康樂、體育及文化活動。

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健身中心停業前夕未見人流增加

《香港01》記者亦於荃灣區內其他連鎖健身中心視察，在健身中心受停業令影響關閉前夕，現場人流稀少，場內僅有約40至50人在場做運動，未見有人趕「趁墟」。

市民梁小姐表示，由於疫情嚴峻，健身中心須暫時關閉7天，形容「為左抗疫都無辦法」，且相信疫情不會在短期內完全消失，料當局會再度要求延長關閉日子，稱「呢段時間唯有係屋企做下伸展運動」。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼