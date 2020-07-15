新冠肺炎｜林日豐：DSE放榜如期鼓勵回校取成績　籲學生保持距離

新型冠狀病毒肺炎出現第三波疫情爆發，中學文憑試（DSE）將於下周三（22日）放榜。津貼中學議會當然執委林日豐今早（15日）接受港台節目訪問表示，以目前情況當日會如期派發成績單。他預料，派發地點大多會在學校禮堂舉行，鼓勵學生早上回校領取紙本成績單，又認為一級學生約100多人，只需保持至少1米距離應不會有太大問題。 林日豐又指，相信不少學生寄望領取紙本績單，以過往情況均表現十分雀躍，但因今年疫情關係，提醒學生雖然收到成績單會表現開心，惟仍須保持社交距離。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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對於教育局日前向全港發信，收緊防疫安排並要求學校在兩、三天內完成考試、延後或取消部分考試，且今日起須暫停所有校內活動兩星期，直至本月28日為止。林日豐表示，得悉部分學校於7月24日開始放暑假，預料相關考試在今周進行，認為大致上學校均可應付。但對卷、發放成績表，相信則要改以網上形式，讓學生先得悉考試成績、來年會晉升的班級。

暫停補課方面，林日豐表示，須重新編配學校的網上教育平台，且學生須自律地於電子教室上課，但因應過往數月疫情關係，相信老師熟識相關平台操作；而課外活動自1月疫情爆發，多間學校早已取消，故所有大型、具規劃性的活動亦已停頓。

津貼中學議會當然執委林日豐表示，以目前情況7月22日放榜安排將會如期。（資料圖片）

被問及9月疫情或會延續，屆時會否影響開學安排。林日豐表示，學校將會預早構思網上教學教材，一方面能讓學生盡早備課及重溫考試教材；但小六升中一的新生，或未能舉行迎新活動，會準備相關網上教育材料，並在暑假期間與家長溝通，令學生先從網上了解學校的文化。