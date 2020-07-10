新冠肺炎｜教育局將公布下周停課　鄧振強：暑期補課轉網上授課

新冠肺炎疫情爆發第三波，全港多間學校有學生或其家長確診，相繼自行宣布停課。據了解，教育局將於今日（10日）稍後宣布全港學校停課。 中學校長會主席鄧振強表示，學生的健康永遠是首要考慮，教育界在過去數個月已有足夠的抗疫應變經驗。大部份中學，尤其高中年級，原本已為學生安排暑期補課，現時計劃惟有趕上疫情變化，改為在網上授課。 而香港教育工作者聯會則表示，當局的指引沒有詳細列出在不同情況下學校該如何處理，容易造成訊息混亂，對教職員構成壓力。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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據了解，教育局將宣布全港學校停課。中學校長會主席鄧振強表示，這次疫情的發展迅速，信賴政府已掌握最新資訊及推出相應措施，業界將會全力配合停課決定。被問到今日才決定停課是否太遲，鄧稱自己掌握的疫情消息不及政府多，難以評論。

他續稱，學生的健康永遠是首要考慮，教育界在過去數個月已有足夠的抗疫應變經驗，譬如改以網上方式授課。至於停課對於學習的影響，他表示大部份中學，尤其高中年級，原本已為學生安排暑期補課，現時計劃惟有趕上疫情變化，改為在網上授課。

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香港教育工作者聯會今早發聲明表示，當局的指引沒有詳細列出在不同情況下學校該如何處理，不但影響學校運作，亦容易造成訊息混亂。該會收到不少學校反映，近日接獲大量家長查詢，不免對教職員構成壓力。教聯強烈要求教育局和衛生防護中心採取負責任的態度，以師生健康為重，以防止疫情迅速蔓延。同時，容許學校因應學生的學習需要，自行安排網上學習。