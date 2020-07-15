黎智英等被控案｜15被告將不提司法覆核　案件7月30日轉區院

壹傳媒創辦人黎智英與李柱銘、李卓人等共15名泛民人士，被指去年反修例運動期間多次參與及組織未經批准的集結，並煽惑他人參與未經批准集結。4宗案件今（15日）在西九龍法院再提訊，辯方不會就轉介區域法院一事提出司法覆核，4案同押後至本月30日於區域法院再訊，期間眾被告以原有條件保釋。

4宗案件共15名被告：黎智英、李柱銘、楊森、何俊仁、單仲偕、梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭、區諾軒、吳文遠、黃浩銘、蔡耀昌以及陳皓桓。控罪涉及去年8月18日、8月31日、10月1日和10月20日的遊行。

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上次提訊時，辯方指控罪的判刑不會超過裁判法院的最高刑期，要求律政司交代轉介區院的原因，並稱會考慮司法覆核。控方今確認辯方不會申請司法覆核，並呈上轉介區域法院的文件。

李卓人等人近9時抵達法院，在門口大喊反對政治檢控。以往因焚燒及塗污國旗而被判入獄的七旬翁古思堯亦有到場，他攜有寫上「黑色恐怖」、「白色恐怖」、「法西斯恐怖」的國旗，並將之倒置舉起。團體「DQ行動組」、「愛國護港101」則喊道「打倒賣國賊！打倒黎智英！」

案件編號：WKCC957、1264-6、ESS7573-6、ESS8310-3/2020