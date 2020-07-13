六四31｜黎智英等13人被票控　李卓人：禁集會卻禁不了燭光

壹傳媒集團創辦人黎智英與支聯會多名成員等合共13人，被指在參與六四集會活動，被票控煽惑參與未經批准集結等罪名，案件將於今午(13日)在西九龍法院提堂，各被告中午陸續到法院應訊。眾人在門外集合後，先在法院門外為已逝世3年的劉曉波默哀1分鐘，之後李卓人發言並稱，六四集會在過去30年從未被打壓，卻在第31年被禁，他稱集會被禁，但民心及燭光卻禁不了。

進庭前為劉曉波默哀

下午一時半過後，有市民在法院外舉起「悼念六四無罪」等橫額及叫口號，亦有人舉起劉曉波的照片。李卓人、何俊仁、尹兆堅及陳皓桓先後抵達，至下午2時許，黎智英亦到達，眾人再叫一陣口號。

李卓人等人入庭時喊口號：「悼念六四無罪！反對政治打壓！」今日為諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世三周年，李卓人表示晚上8時會於銅鑼灣教協舉辦集會，並會有全球線上悼念會。眾人其後在法院門口默哀一分鐘。

禁集會卻禁不了民心

李卓人在庭外發言時稱，今天他們一行共有13人被控煽惑他人參與未經批准集結，然而他覺得是《公安條例》受審，又認為警方打壓人民集會及表達權利屬荒謬。李又稱，在過去30年，六四集會從未受到打壓，竟然在第31年被禁，他認為受審的應該是警方，又指根據《基本法》賦予人民集會權利，政府應該積極配合。然而即使集會被禁，卻禁不了民心，禁不了燭光，堅持人民有集會權利，會繼續堅持六四集會，希望全港審判《公安條例》。

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除黎智英外，支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威等，另工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓，早前均接獲警方通知，指他們於2020年6月4日，非法煽惑他人，在無合法權限或無合理辯解的情況下明知而參與未經批准集結。