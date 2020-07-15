新冠肺炎｜晚市禁堂食　火鍋店轉外賣「零的突破」︰一張朋友單

本港新冠肺炎疫情反彈，多間食肆出現群組爆發，政府早前收緊限聚令，規定從今日起（15日）晚上6時至翌日早上5時不准堂食，只能提供外賣，為期7日。為配合措施，多間火鍋店關門暫停營業，亦有部分推出外賣優惠及更改營業時間。 有火鍋店老闆指，雖然已推出套餐及75折優惠吸引顧客，截至下午5時半，只接到1宗來自朋友的火鍋外賣預訂。亦有串燒店店主指，串燒的味道受溫度影響而改變，不宜外賣，更透露停業後將每日虧損6位數字。

政府早前收緊限聚令，規定從今日起（15日）晚上6時至翌日早上5時不准堂食，只能提供外賣。記者於今日下午隨機致電至15間火鍋店，有5間僅維持日間營業、4間全日停止營業、3間提供夜市外賣，另有3間電話不通，亦未在Facebook公布消息。

政府早前收緊限聚令，規定從今日起（15日）晚上6時至翌日早上5時不准堂食，只能提供外賣。（資料圖片／羅君豪攝）

火鍋店料每晚僅得10個外賣預訂

提供外賣服務的火鍋店「尚鮮海鮮料理」老闆梁先生透露，今日已準備20至30人份量的火鍋外賣，預期最近每晚將接到10個預訂。不過截至下午5時半，只接到1宗來自朋友的火鍋外賣預訂，「冇呀，一張單都冇呀！朋友單就有一張嘅。」他又指，因海鮮的保存期限較短，暫時不會進貨，「養到嘅就養啦，唔想浪費倒晒佢。」

梁先生續指，因應禁堂食令，決定推出2人及4人外賣套餐應市，並提供75折優惠希望能吸引顧客，並設買滿1,000元免費外送服務。他坦言，折扣額已無法再提高，店舖在虧損下鬥減價也非理想的情況。他亦透露，未計租金，僅「燈油火蠟」及員工薪金，每日仍虧損2至3萬元。被問到為何不暫停營業，他無奈回應「如果唔開嘅話，連少少賺錢機會都冇埋。」

相信外賣能一定幫補生意

而「616牛肉火鍋專門店」負責人程先生，於下午受訪時透露，今日暫時未接到火鍋外賣預訂。但據3月限聚令收緊期間的經驗，當時外賣的生意額約為堂食的一半，相信在禁晚市堂食令下，外賣可一定程度幫補生意。他推斷，若撇除外賣生意，整個集團每日虧損額將達20至30萬元。他亦指，為了員工能維持工作，已調整營業時間至中午12時晚上9時。

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串燒不宜外賣 店東無招可出暫時停業

除火鍋店大受影響外，位於銅鑼灣的串燒居酒屋老闆也表示，因為菜式所限無法「變招」，唯有今日起暫時休店停業。他解釋，串燒的味道受溫度影響而改變，不宜外賣。雖然曾嘗試於午市營業，但發現會錄得輕微虧損。他又指，串燒店的廚房僅設烤爐，無法製作其他食物。他亦透露，停業後將每日虧損6位數字，若情況持續，10多名員工將需要放無薪假。但他強調，未有考慮結束營業，指「10幾個員工跟我搵食，仲捱到嘅都要繼續做。」