限聚令｜黃家和：不少食肆無條件做外賣　飲食界料7月損失30億

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，港府新推限聚措施，要求食肆明日起，晚六朝五只能提供外賣，暫為期7日。食物及衞生局局長陳肇始今早（14日）更表示，倘疫情進一步惡化，不排除要求食肆全日禁堂食，僅提供外賣。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，政府加推措施前無諮詢業界、措施突然且較以往嚴格，感到突然。他估計外賣亦無法彌補禁堂食損失，估計逾半食肆受影響，飲業業界本月將損失30億元，若措施持續，其後損失會更大。他直言，抗疫之餘都要顧及「飯碗」，希望政府為業界提供支援。

黃家和認為，餐飲業近月有很大經營壓力。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

香港餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目《千禧年代》中表示，業界非反對收緊防疫措施，但對政府要求晚上6時至早上5時禁堂食的決定感突然，認為措施較以往嚴格，料逾半食肆會出現經營困難，「不少業界未必有條件做外賣生意，感擔心及不知如何是好」。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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他舉例指，主打飲宴、火鍋的食肆難轉外賣而需關門；即使可提供外賣的茶餐廳，亦可能因外賣配送公司人手不足而應接不暇，市民自取外賣或違「限聚令」，料外賣無法彌補業界生意跌幅。

黃家和估計，飲食業界本月將損失30億元，若有疫持續，損失將更大。他呼籲政府在抗疫之餘亦要顧及市民「飯碗」，希望政府為業界提供支援。