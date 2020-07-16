曾獲中大取錄讀醫男　認藏兩支疑半製成汽油彈　被判入獄13月

曾獲中大取錄讀醫科的年輕補習教師，去年11月三罷「黎明行動」當天，被搜出兩支疑半製成的汽油彈及一樽酒棈。他承認一項管有物品意圖損壞財產罪，裁判官鄭紀航今（16日）於東區裁判法院指被告可快速把酒精倒入玻璃瓶製成汽油彈，而玻璃瓶內的澱粉可延長燃燒時間，反映他有部署。鄭官形容罪行極為嚴重，須判阻嚇刑罰以保障公眾的財產免遭損壞，最終判處即時入獄13個月。

被告殷嘉齊（24歲）還柙8個月後，於開審前承認去年11月11日在銅鑼灣邊寧頓街及怡和街交界管有、保管或控制兩個裝有澱粉、瓶頸插著紙巾的玻璃瓶；一瓶異丙醇酒精；兩罐火機燃料及一個火機，意圖在無合法辯解下使用或導致他人使用上述物品，以摧毀或損壞他人財產。

官指餘下酒精可縱火

鄭官判刑時指，被告可輕易快速地把酒精倒入玻璃瓶，故會視涉案物品為已製成的汽油彈，被告背囊內的打火機也顯示他有意使用。雖然被告只攜有2個玻璃瓶，即只可製成2個汽油彈，但法庭不能忽視他仍可利用餘下的酒精及打火機燃料縱火，損燬他人財產。鄭官以18月監禁作為量刑起點，因被告初犯、在即將開審前認罪，獲減刑至14個月。法官又考慮到其親友師長對他在案發前的評語，再減1個月，最終判處13個月監禁。

曾獲中大取錄讀醫

辯方大狀昨日求情時透露，被告是家中獨子，品學兼優，皇仁書院畢業後獲中大醫學院取錄。被告因情緒問題轉修翻譯，惜患抑鬱而未能完成學業。其母在求情信形容兒子熱心助人、本性善良，當初為了救急扶危而讀醫。被告的老師同學則讚賞他樂於助人、品學兼優、謙遜有禮。

案件編號：ESCC2525/2019