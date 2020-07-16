再有名店被追租　Michael Kors及Swatch分別被追388萬及96.5萬

著名時裝品牌Michael Kors位於尖沙嘴商場「圓方」的分店，被指自本年5月起拖欠租金和管理費等。業主港鐵昨(16日)入稟高等法院，向該舖追討欠款約388萬元。此外，瑞士鐘錶品牌Swatch繼中環華人行的地舖早前被追租，其尖沙嘴加拿芬道分店昨亦遭業主入稟，追討欠租等約96.5萬元。

Michael Kors圓方店被指欠租

原告香港鐵路有限公司在入稟狀指，於2017年和被告Michael Kors（HK）Limited簽訂租約，為期5年，把圓方的舖位租予對方。月租由2017年3月的82.1萬元，每年調整，至2021年3月的月租則為109萬元，或該舖每月營業額的15%，以較高者為準。此外，被告亦需支付管理費等。

惟被告自本年5月起拖欠租金和管理費等，共涉款約388萬元。原告現入稟向被告追討欠款，以及要求被告交還舖位。

Swatch尖沙咀分店欠租

此外，瑞士鐘錶品牌Swatch位於尖沙咀加拿芬道的分店亦被追租。原告裕景物業代理有限公司和海皇廣告有限公司在入稟狀指，和被告The Swatch Group (Hong Kong) Limited簽下租約，把加拿芬道41至43號的地舖租，以及大廈外牆廣告位租予被告，每月租金和服務費等約27.4萬元。

惟被告自去年12月起未有交租，之後亦未有交廣告位的使用費用。此外，被告自本年3月起未有在該舖位營業，而原告一方則於本年4月取回舖位。原告現追討欠租等，約96.5萬元。

案件編號：HCA1180、1184/2020